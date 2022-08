Secondo la stampa estera Harry e Meghan si risposano per la seconda volta. Dopo il rumor, però, non mancano delle polemiche

Harry e Meghan si risposano? I rumor

Per l’ennesima volta Harry e Meghan sono nuovamente nell’occhio del ciclone. Secondo quanto riportato da un amico della coppia alla rivista Heart e raccolto da Gossip e TV, i duchi di Sussex si risposano per la seconda volta, dopo le nozze celebrate in grande stile nel 2018. Rispetto al passato, però, ci saranno dei cambi non indifferenti. Ed è proprio uno dei (tanti) motivi che ha scaturito diverse polemiche. Partiamo per ordine.

Iniziamo con il dire, stando alle indiscrezioni, il secondo matrimonio non verrà celebrato a Windsor nella cappella di San Giorgio. La location scelta sono gli Stati Uniti e presumibilmente in California, dove la coppia si è trasferita nel 2020. Oltretutto non saranno presenti nemmeno i membri della Famiglia Reale, i quali sono in lite da tempo con Harry e Meghan.

L’amico dei Duchi “ribelli” oltretutto li descrive come felici e innamorati e, secondo quanto emerso, proprio il Principe dice spesso di ritenersi fortunato di essersi sposato con Meghan e “sono orgogliosi di ciò che hanno raggiunto insieme”, si apprende. Dunque sebbene abbiano un programma fitto di impegni, Harry e la Markle sono pronti a sposarsi di nuovo e dire “sì” per la seconda volta. Non abbiamo ancora una data ufficiale, ma l’evento dovrebbe tenersi nei prossimi mesi.

Altri curiosi dettagli sono emersi dal giornale Express, che ha fatto sapere come Harry e Meghan convoleranno a nozze davanti alla presenza di pochi intimi: oltre ai loro figli, sarà presente la madre della duchessa, Doria Ragland e alcuni degli amici con cui hanno un rapporto più stretto. Non dovrebbe essere quindi un matrimonio in grande stile, come da protocollo. Sappiamo però che replicheranno il viaggio di nozze. Ci sarà, infatti, una seconda luna di miele al momento con destinazione top secret.

Oltretutto sembrerebbe, secondo i mass media, che le nozze saranno seguite con grande attenzione da Netflix, con cui Harry e Meghan hanno siglato un accordo con cifre da capogiro. Al momento, però, non vi è alcuna conferma ufficiale a riguardo. Questa notizia di un possibile matrimonio bis tra i duchi di Sussex, sebbene non trovi ufficialità, ha già fatto storcere il naso a qualcuno, che sostiene si tratti semplicemente di una mossa di marketing! E voi che ne pensate?

