Vincenzo Chianese | 18 Luglio 2023

Le fan in fila a Campovolo per il concerto di Harry Styles stabiliscono alcune regole, ma sui social è caos

Le regole stilate dalle fan di Harry Styles

Manca ormai sempre meno per il ritorno di Harry Styles in Italia. Sabato 22 luglio infatti il celebre e amato artista inglese arriverà alla RCF Arena di Campovolo per un concerto evento, che chiuderà ufficialmente il suo tour mondiale, iniziato più di un anno fa. Come ricorderemo, già lo scorso luglio Harry era arrivato nel nostro paese con due show che si erano tenuti a Bologna e a Torino. Adesso, dopo mesi passati in giro per il mondo, Styles si prepara a tornare in Italia, per quella che sarà una grande festa, alla presenza di 100 mila persone. Tanta è l’attesa di scoprire cosa accadrà, ma in queste ore qualcosa ha già attirato l’attenzione del web.

Alcune fedeli fan già da qualche giorno si sono messe in fila a Campovolo, con la speranza di conquistare la transenna e avere Harry a pochissimi passi. Naturalmente le persone in questione sono state oggetto di discussione sui social, e in molti hanno criticato il loro gesto. Ma non è finita qui. Nelle ultime ore infatti è accaduto dell’altro che ha scatenato gli utenti.

Le fan in fila a Campovolo per il concerto di Harry Styles hanno infatti stabilito alcune regole, con lo scopo di evitare caos quando nei prossimi giorni inizieranno ad arrivare altre persone. Come si legge, nel corso delle giornate sono previsti diversi appelli, ai quali bisogna assolutamente prendere parte per evitare di perdere il proprio posto. Ma non solo. Nel corso della notte, che è obbligatoria per tutte le persone, non verranno distribuiti numeri a coloro che dovessero arrivare tra la mezzanotte e le sette del mattino.

Sui social nel mentre è già scoppiato il caos. In molti infatti stanno contestando le regole stabilite dalle fan già in fila, e non sono mancate feroci critiche.