1 Le parole di Harry Styles

Periodo intenso l’ultimo per Harry Styles. Come sappiamo infatti l’amato cantante britannico ha da poco rilasciato il suo terzo album in studio, Harry’s House, che è già un successo. Il disco infatti sta scalando le classifiche mondiali, confermandosi come uno dei progetti più ascoltati degli ultimi mesi. Anche il singolo As It Was, che ha anticipato l’album, è una vera e propria hit, e ha raggiunto le prime posizioni europee e americane. Come se non bastasse Harry è anche impegnato col suo tour mondiale, Love On Tour, che il prossimo mese toccherà anche l’Italia. Dopo più due anni di attese e rinvii a causa del Covid, finalmente il 25 e il 26 luglio Styles arriverà a Bologna e a Torino per due concerti evento, che hanno registrato in poche ore il tutto esaurito. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Harry Styles è stato infatti ospite allo Spout Podcast e nel corso della chiacchierata ha parlato dell’ipotetica reunion degli One Direction, attesissima da anni da tutti i fan della band. Come sappiamo è ormai da tempo che il gruppo si è sciolto e attualmente gli ex 5 membri si stanno dedicando alle loro carriere soliste. Tuttavia in molti attendono una reunion, che però al momento non è ancora prevista. A dire la sua adesso è stato proprio Harry, che ha affermato:

“Non lo so, voglio dire, penso che il pensiero sia davvero bello, mi piacerebbe che fosse una cosa che noi tutti vorremmo fare a un certo punto”.

Pare dunque che al momento non sia ancora prevista una reunion degli One Direction. Tuttavia non è escluso che nei prossimi anni il sogno dei fan diventi realtà. Oltre a Harry Styles intanto a parlare della band qualche giorno fa è stato Liam Payne, che tuttavia ha fatto una rivelazione inedita che ha fatto discutere il mondo intero. Andiamo a rivedere di cosa si tratta.