Sul proprio profilo Instagram Jenny Guardiano, ex concorrente di Temptation Island, ha dovuto difendersi dall’attacco di un hater che l’ha duramente criticata per il suo modo di vestirsi.

L’insulto a Jenny Guardiano

Jenny Guardiano e Tony Renda li abbiamo conosciuti nel corso della nuova edizione di Temptation Island. I loro problemi derivavano dalla poca fiducia che provavano l’uno nei confronti dell’altra e spesso Tony aveva puntato il dito contro gli outfit della compagna.

Oggi i due sono molto felici e hanno ritrovato il proprio equilibrio e una serenità. Tuttavia a volte sul web compaiono delle persone vogliono ferire i personaggi pubblici e questa volta è toccato a Jenny dover accusare il colpo. Sotto la foto che la ritrae con un abito da sera, come vediamo qui sotto, possiamo leggere il commento di un hater: “Tony aveva ragione sui vestiti, tu ti vesti da putt*na“.

La replica di Jenny Guardiano all’insulto di un hater

Un attacco davvero molto duro, al quale però Jenny Guardiano ha risposto con molta calma: “La cattiveria risiede negli occhi di chi guarda“. Si rende conto che la malignità delle persone non finirà mai di esistere e per tale ragione non si può dare peso a tutti coloro che minano la felicità altrui:

“Assurdo come nel 2024 si possa giudicare una persona dal modo in cui si veste. Finalmente sono felice e spero che questo messaggio possa rendere consapevoli più donne possibile. L’abito non fa il monaco”.

Ovviamente tutti i fan di Jenny Guardiano si sono schierati dalla sua parte e hanno molto apprezzato la sua risposta composta all’hater. La cosa più importante è che l’ex volto di Temptation Island oggi stia bene e abbia trovato di nuovo la felicità insieme a Tony. Speriamo che questi attacchi insensati possano un giorno cessare, per il bene di tutto il web.