Sta per partire su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello e in queste ore Mediaset ha mandato in onda un primo promo del reality show. Tuttavia in molti hanno notato l’assenza di Beatrice Luzzi dalle immagini e così i fan sono entrati in rivolta.

Intervengono i fan di Beatrice Luzzi

Sappiamo bene che una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello è stata Beatrice Luzzi. L’ex protagonista di Vivere infatti per mesi è stata al centro dell’attenzione, ricevendo il sostegno e l’affetto di tutto il pubblico. Ciò nonostante l’attrice non è riuscita a vincere il reality show e si è classificata al secondo posto dietro Perla Vatiero. I più tuttavia considerano da sempre la Luzzi la vincitrice morale del programma e di certo ancora oggi in molti continuano a supportarla. Nelle ultime ore intanto qualcosa ha scatenato l’ira dei follower di Beatrice, che sono così entrati in rivolta. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Come è ben noto soltanto tra pochissimi giorni su Canale 5 partirà la nuova attesissima edizione del Grande Fratello, ancora una volta con la conduzione di Alfonso Signorini. Attualmente c’è ancora molto mistero sul cast di concorrenti, che sarà formato da personaggi Vip e Nip.

In queste ore intanto Mediaset ha mandato in onda un primo promo del reality show, che tuttavia ha attirato l’attenzione dei fan di Beatrice Luzzi. I follower hanno infatti notato come l’attrice sia quasi totalmente assente dalle immagini, fatta eccezione di un frame in cui appare col resto del gruppo. A quel punto i sostenitori dell’ex volto di Vivere sono entrati letteralmente in rivolta e hanno accusato il programma di aver fatto fuori dal promo una delle principali protagoniste dell’ultima edizione. C’è infatti chi ha commentato la pubblicità affermando: “Quella che vi ha dato da mangiare per 7 mesi non la mettete…?”.

quella che vi ha dato da mangiare per 7 mesi non la mettete…?pic.twitter.com/zCIzcp8Z2t — BeatriceLuzzi.Supporter (@beatriceluzzis) August 27, 2024

Sui social così è scoppiata una vera polemica. Tuttavia c’è anche chi ha ragionevolmente ipotizzato che quello andato in onda sia solamente uno dei tanti pomo realizzati e che dunque nei prossimi spot che verranno trasmessi ci sarà senza dubbio anche Beatrice.