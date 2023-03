Heather Parisi torna a parlare della rivalità con la “nemicamatissima” Lorella Cuccarini

NEWS

Debora Parigi | 13 Marzo 2023

A Belve Heather Parisi nega ogni rivalità con Lorella Cuccarini

Domani, martedì 14 marzo, andrà in onda in prima serata una nuova puntata di Belve di Francesca Fagnani. E tra gli ospiti ci sarà anche Heather Parisi. Riguardo questa ospitata è uscita anche una notizia inerente il dietro le quinte. In pratica, secondo il racconto di Lucio Presta, lei sarebbe stata trattenuta negli studi Rai da un ufficiale giudiziario. Pare infatti che la showgirl abbia dovuto rimediare al mancato pagamento di una causa che la vedeva in lite proprio con il celebre manager dei VIP.

A parte questo, la nota ballerina, cantante e showgirl nel corso dell’intervista ha parlato i vari argomenti, anche molto delicati. E ovviamente non poteva mancare la domanda riguardante Lorella Cuccarini. Come sappiamo le due donne sono sempre state considerate delle rivali nel lavoro. E ci sono state voci riguardo il fatto che davvero non andassero d’accordo. Quindi la giornalista le ha posto la domanda su questa fantomatica rivalità. Proprio la Parisi ha negato il fatto che siano rivali:

“Non c’è stata mai una rivalità, perché io non ho mai visto nessuno come rivale. Io ho sempre deciso quale trasmissione fare, quale disco fare, e quale ospitata fare. E poi se ci pensi bene siamo due cose completamente diverse. Siamo due mondi totalmente diversi. Lei è la prima della classe, sa tutto a memoria, io invece faccio sempre quello che mi viene in mente al momento. Io se faccio una prova in studio in onda faccio totalmente un’altra cosa”.

A questo punto la Fagnani le ha chiesto: “Quindi lei è più artista?”. Heather Parisi a ciò ha risposto: “No, sto solo dicendo che non abbiamo niente in comune”. Chissà se la Cuccarini replicherà a queste affermazioni? In passato la prof di Amici aveva già commentato delle frasi della collega riguardo sempre il loro rapporto. E in quell’occasione sembrò negare le dichiarazioni di Heather.