Heidi Baci di nome e di fatto! Scatta il bacio con un concorrente al GF Vip albanese (VIDEO)

Andrea Sanna | 20 Febbraio 2024

Grande Fratello Grande Fratello Vip

A seguito di una serie di avvicinamenti e stuzzicarsi a vicenda, ieri tra Heidi Baci e Romeo è scattato il bacio al GF Vip albanese. Momento che non è sfuggito alle telecamere della Casa e ai fan che tanto attendevano questo momento.

Il bacio tra Heidi e Romeo al GF Vip albanese

È nata una nuova coppia! E no, non parliamo di Paolo e Letizia del nostro Grande Fratello stavolta. Ci trasferiamo in Albania, dove tra i protagonisti del reality dedicato ai vip c’è Heidi Baci, che ben abbiamo conosciuto per essersi resa protagonista dell’attuale edizione del programma condotto da Alfonso Signorini per poi ritirarsi.

Sembra che in Albania Heidi Baci abbia ritrovato sé stessa…. ma anche l’amore! Da diverse settimane infatti la gieffina si è avvicinata a Romeo Veshaj. Per chi non lo conoscesse si tratta di un cantante di 28 anni molto conosciuto il Albania. Tra loro è nato in maniera molto spontanea e, con il trascorrere delle settimane, hanno ceduto confidandosi di provare qualcosa. Da qui è scattato il bacio nella serata di ieri.

Prima di arrivare a Romeo, però, Heidi Baci sempre al GF Vip albanese ha rifiutato le avance di Meriton, altro concorrente del programma. Piano piano però si è aperta con Romeo e sembra aver trovato in lui la persona in grado di farla stare bene. Dopo un parlarsi a vicenda e scambiarsi tenere parole, è arrivato l’attesissimo bacio.

E tra i due a giudicare dai video sembra esserci davvero parecchia chimica….

Anche nella notte c’è stato un lungo bacio tra Heidi e Romeo. I due hanno messo da parte la timidezza e si sono concessi delle tenere effusioni in stanza da letto.

Ma non solo la passione sbocciata con Romeo hanno portato gioia in Heidi Baci. Questo perché la ragazza sta proseguendo alla grande il suo percorso nel reality albanese ed è stata eletta come una delle concorrenti preferite del pubblico qualche giorno fa. Un segnale che dimostra come la giovane abbia conquistato il cuore dei telespettatori anche in Albania.