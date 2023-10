NEWS

Andrea Sanna | 16 Ottobre 2023

Grande Fratello

Heidi minaccia di lasciare il GF

Stasera nella Casa del Grande Fratello è successo davvero di tutto! Heidi Baci è stata grande protagonista della serata a causa del confronto con suo padre. Quest’ultimo è entrato, piuttosto arrabbiato, per il suo avvicinamento a Massimiliano Varrese.

Contrariato il papà ha detto a Heidi Baci che lui e la famiglia sono molto in disaccordo con questo rapporto e da questa situazione. Ma c’è una frase che ha totalmente mandato in tilt la ragazza. Ovvero il momento in cui ha detto: “La mamma non ti guarda più da quel momento e non sta bene”.

Queste parole hanno iniziato a risuonare nella mente di Heidi Baci che, nel mentre ha chiuso i ponti con l’attore, è andata in preda al panico. La ragazza è scoppiata in lacrime in un pianto liberatorio. A sostenerla le sue compagne d’avventura che si sono dette molto preoccupate per lei.

A quel punto Heidi Baci ha iniziato a covare l’idea di voler abbandonare la Casa del Grande Fratello, quando ha sentito quelle affermazioni da parte di suo padre. In quel momento ha capito che ci sia qualcosa sotto. Ma non solo, anche ciò che suo padre le ha detto all’orecchio sembra averla intimorita:

“Ho capito che c’è qualcosa. Io ho visto mio padre molto dispiaciuto e preoccupato. Il fatto che mi abbia detto che mia madre non mi guarda più, vuol dire che sta molto male. Non lo so”.

Alfonso Signorini dalla sua ha suggerito a Heidi di tranquillizzarsi e dormirci su, con la promessa che l’avrebbe messa in contatto con la sua famiglia quanto prima. Poco dopo la gieffina ha ringraziato il conduttore per questa opportunità e perché ha bisogno di sapere come sta la sua mamma.

Dunque dopo la puntata ci si aspetta che Heidi Baci venga richiamata in confessionale per poter parlare con la sua famiglia e, in particolare, con la sua mamma. Solo dopo questo confronto prenderà una decisione definitiva sul suo percorso nella Casa del Grande Fratello!