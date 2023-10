Varrese risponde al padre di Heidi: “Non do valore a quello che ha detto perché so che persona sono”

NEWS

Debora Parigi | 19 Ottobre 2023

Grande Fratello

Nella puntata di lunedì scorso del Grande Fratello è successa una cosa che ha sconvolto tutti. Heidi ha infatti incontrato il padre che però ha usato parole molto forti nei confronti di Massimiliano Varrese e della storia che sembrava nascere tra i due. Questo incontro ha poi portato la Baci a lasciare il reality, andandosene senza poter salutare nessuno.

Come detto, il padre di Heidi ha fatto un commento su Varrese che ha fatto molto discutere in questi giorni. Ha infatti accusato l’attore di aver usato “violenza” nei confronti di sua figlia. E questo aveva fatto molto male a Massimiliano, tanto da scoppiare in lacrime e a dire di non essere come lui lo stava facendo passare.

Nella puntata di stasera del Grande Fratello, il conduttore è ovviamente tornato a parlare di quanto successo, vista anche l’uscita di Heidi. E lo ha fatto subito all’inizio. Rivedendo quanto successo lunedì scorso, ha poi chiesto a Massimiliano Varrese un commento, ora più a freddo. Lui ha quindi risposto a distanza al padre della Baci e lo ha fatto molto a tono, anche da padre lui stesso di una bambina. Ha infatti detto:

“Partendo dalle parole del padre, non do tanto valore a quello che ha detto perché io so che persona sono e come mi sono sempre comportanto nella vita e qui dentro. Sono parole pesanti e secondo me anche gratuite. Le prendo dalla fonte da cui provengono, quindi cerco di farle passare per quello che sono. Io posso comprendere la preoccupazione di un padre, la capisco…sono padre anch’io. Però non comprendo il voler imporre alla propria figlia la decisione di non seguire quello che sente”.

Infine ha concluso con un messaggio chiaro: “Io non sono la persona che è stata descritta dopo questa apparizione del padre di Heidi”.