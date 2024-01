Heidi spiffera in Albania cosa ha scoperto su una sua coinquilina del GF (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 19 Gennaio 2024

Grande Fratello

All’interno del GF albanese Heidi Baci ha parlato della sua precedente esperienza nel reality italiano. Nel raccontare agli altri concorrenti quello che vedono loro e quello che vede al pubblico, ha rivelato di aver scoperto parole poche carine dette da una gieffina che credeva sua amica. E si pensa che si riferisca a Letizia.

Le parole di Heidi Baci su una concorrente del Grande Fratello

Dopo aver lasciato il Grande Fratello su richiesta del padre per un problema famigliare, Heidi Baci adesso è una concorrente dell’edizione albanese del reality. I fan della ragazza la stanno seguendo assiduamente in questa sua nuova avventura e ogni tanto riportano sui social cosa sta accadendo.

A tal proposito, è di poco fa un video di lei mentre parla con alcuni degli altri concorrenti. E in questo video lei parla di come funziona un po’ il reality. Come ha gentilemente tradotto un utente, Heidi si è messa a parlare del fatto che gli inquilini non sanno tutto quello che accade dentro la Casa a differenza del pubblico. Nel senso che se una persona parla alle spalle di un’altra, l’altra non sempre viene a saperlo, mentre il pubblico vede tutto e osserva con grande obiettività e lucidità le dinamiche.

Ha aggiunto che i video di tutto ciò che accade all’interno del Grande Fratello girano sul web e tutti possono vederli. E proprio su questo ha aggiunto un aneddoto riguardante una concorrente del GF italiano. Ha detto infatti: “Tu non sai cos’ho detto io… Invece loro (il pubblico) vedono tutto come un puzzle e sono lucidi. Poi ci sono i tuoi video che girano tutto il tempo continuamente. C’era una ragazza che lì dentro mi sembrava a posto e una volta fuori mi hanno mandato tutti i video”.

Heidi spiega agli altri inquilini che dall'interno non si può sapere cosa dice un altro dietro le spalle, ma da fuori il pubblico vede tutto come un puzzle e i video girano.

Le parole di Heidi Baci fanno capire che dentro il GF italiano c’era una ragazza che sembrava carina e gentile con lei, ma poi una volta fuori ha visto video in cui questa ragazza parlava male di lei. A chi si riferisce? Gli utenti su Twitter hanno fatto il nome di Letizia, sarebbe lei la ragazza che parlava male alle sue spalle.