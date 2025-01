Scontro tra Helena e Shaila durante la pubblicità al Grande Fratello. La brasiliana, infatti, ne ha detto quattro alla coinquilina difendendo le persone che si erano schierate dalla sua parte. E non le ha certo mandate a dire. Ecco cosa è successo.

La frecciatina di Helena a Shaila durante la pubblicità al Grande Fratello

La puntata del Grande Fratello del 30 gennaio è iniziata parlando di quello che sta accadendo nella Casa nei confronti di Helena. La brasiliana, infatti, ultimamente è stata isolata da molti dei concorrenti che parlando male di lei. Alcuni sono intervenuti in sua difesa non apprezzando quello che sta accadendo nel reality.

Così Alfonso Signorini ha fatto una bella ramanzina al gruppo. E anche le opinioniste gli sono andate dietro parlando appunto di un “branco” contro il singolo. Ma forse non tutti hanno capito com’è la situazione e cosa percepisce il pubblico a casa.

Infatti anche durante la pubblicità gli inqulini del Grande Fratello hanno continuato a discutere sulla questione. E in un video vediamo Helena che non ha peli sulla lingua nei confronti di Shaila. La brasiliana, infatti, ha avuto da ridire sull’atteggiamento della ballerina (e di altri) nei confronti di Iago, Stefania e Amanda che l’hanno difesa quando lei era altrove e tutti parlavano alle sue spalle.

H: "io non ho bisogno di difesa, come te che hai bisogno di lorenzo, non parlare così di queste persone perchè hanno una personalità forte, magari a differenza tua ultimamente"



ORCOCAZZO HELENAAAAAA

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥#heleners #zelena #grandefratello pic.twitter.com/LHjdYNf4gm — 🤍💙 (@Esticactus1) January 30, 2025

Come si vede nel video qui sopra, Helena e Shaila discutono a distanza. E sentiamo Helena dire: “Io non ho bisogno di difesa, come te hai bisogno di Lorenzo. Non parlare così di queste persone, perché hanno una personalità forte. Magari a differenza tua ultimamente”.