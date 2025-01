Dopo che molte persone del Grande Fratello hanno parlato molto male di Helena e si sono scagliate contro chi la difende, è intervenuto Alfonso Signorini. Il conduttore ha quindi preso le difese della concorrente e ha fatto una tirata di orecchie a tutti quelli che sono andati ripetutamente contro di lei. Ecco cosa ha detto.

La ramanzina di Signorini ai concorrenti del Grande Fratello che sono andati contro Helena

Negli ultimi giorni molti dei concorrenti del Grande Fratello sono andati contro Helena con attacchi e discorsi contro di lei. Il gruppo è capeggiato da Lorenzo. E questo ha portato la brasiliana a sentirsi isolata e bullizzata. L’apice è arrivato questa notte quando il gruppo ha parlato male di lei (mentre lei dormiva) ed è andato contro quei pochi che hanno sentito il bisogno di difenderla. Così Alfonso Signorini si è sentito in dovere di intervenire con una bella tirata di orecchie. Ha detto:

“Io voglio fare un’analisi più approfondita della situazione. Sta di fatto che, al di là di parole molto gravi quali bullismo, spirito mafioso, parole che potrebbero apparire in questo contesto eccessive, ma che vissute nella quotidianeità della Casa tanto assurde magari non solo sono. Quando io vedo una persona che è per i fatti suoi, se ne sta comunque isolata e tutti gli altri parlano di lei dalla mattina alla sera senza accettare minimamente il confronto… E quando sento una persona che rema un po’ controcorrente come Amanda – non mi interessa se lo faccia per strategia, per buonismo, per calcolo oppure per semplice buonsenso – e dice ‘io in tutto questo non ci sto’ e che viene comunque tacciata come una persona che è inqualificabile…

Ma ragazzi dove stiamo andando a finire? Perché questi confronti, che sono lo spirito della convivenza civile, non avete voglia di farli? Ognuno pensa per sé, pensa al suo gioco, ci può stare. Ma non è solo quello! Dovrebbe essere un vostro bisogno quello di avere un confronto con la persona che criticate, che odiate, che volete isolare, perché ne avrete anche le vostre ragioni. Però fatelo! Perché se non lo fate i bulli siete voi! Non è che sono gli altri”.

Il conduttore ha chiesto anche il parere delle due opinioniste. Ed entrambe si sono trovate concordi con il discorso di Alfonso Signorini. Beatrice Luzzi ha detto: “C’è che sono quattro mesi e mezzo che sono lì, quindi sono tutti molto provati emotivamente. C’erano state tensioni molto forti che hanno portato all’eliminazione di Helena, non solo da parte del Grande Fratello che l’ha messa in nomination ma anche del pubblico che l’ha eliminata. Il fatto che lei sia rientrata ha esacerbato ulteriormente da parte di chi è rimasto il malessere, la tensione, l’accanimento.

Lei è rientrata molto carica, ma allo stesso tempo anche molto emotivamente provata. Il discorso della porta dimostra un’Helena che è un po’ fuori dal controllo emotivo. La cosa grave secondo me del gruppo è che, invece di confrontarsi sui contenuti o cercare di riportare la convivenza a un’armonia, tenta esplicitamente di creare situazioni per portarla all’esaurimento nervoso e a superare il limite dell’educazione. Lei ha la fortuna di avere 3/4 persone di livello che la difendono.”.

Queste invece le parole di Cesara Buonamici: “Helena è sempre una che ha i nervi a fior di pelle. Ha la miccia corta Helena. E quindi magari anche tu ogni tanto, Helena, potresti un pochino… Sei consapevole, sei esplosiva nelle manifestazioni d’affetto, nelle arrabbiature e quindi forse ti potresti un pochino contenere. Però quello che avrei da dire un po’ sugli altri è che pensare, ragazzi, di conquistare il favore del pubblico denigrando l’avversario o facendone esplodere le debolezze no è una buona idea. Alla fine conta quello che voi sapete esprimere di voi stessi, quello che sapete valorizzare di voi stessi. Oltretutto, quest’aura di martire che alla fine date a Helena le farà conquistare ancora più seguaci. La presunta vittima avrà sempre il favore del pubblico”.