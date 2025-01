Sui social e in un’intervista sia Dayane Mello che Nikita Pelizon hanno preso le difese della loro amica Helena Prestes dopo i recenti fatti al Grande Fratello.

Dayane difende l’amica Helena Prestes

Giornate particolarmente delicate per Helena Prestes all’interno della Casa del Grande Fratello. Dopo la puntata di lunedì scorso infatti la gieffina si è trovata ad affrontare discussioni molto accese prima con Ilaria Galassi e poi con Jessica Morlacchi, tanto che per tutte e tre a quanto pare si prenderanno provvedimenti disciplinari.

In attesa di scoprire dunque quale sarà il destino di Helena Prestes e delle altre inquiline coinvolte, ora a parlare (dopo lo staff e la famiglia della modella) sono anche due sue care amiche. Parliamo di Dayane Mello e Nikita Pelizon. Entrambe hanno fatto il Grande Fratello e sanno perfettamente cosa significa essere sotto pressione all’interno di un contesto televisivo come il reality show, ne conoscono dinamiche e non solo.

LEGGI ANCHE: Mahmood e Tony Effe sono gli artisti più venduti del 2024

E proprio per questo motivo, Dayane Mello ha voluto mostrare tutta la sua vicinanza alla sua cara amica Helena Prestes. E l’ha fatto con questo messaggio pubblicato su X: “So bene quanto sia difficile reggere alla pressione del gioco, agli attacchi personali e ai propri sentimenti. Forza amiga, te amo muito!“.

Il post di Dayane Mello su X (Twitter)

Nikita supporta Helena

Ma come detto Dayane Mello non è la sola a essere scesa in campo a favore di Helena Prestes. Anche Nikita Pelizon ha avuto parecchio da recriminare riguardo a quanto successo.

In risposta a Shaila Gatta, per esempio, che ha detto di vergognarsi di stare al GF dopo quanto successo, Nikita Pelizon ha avuto qualcosa da ridire e supportato così Helena Prestes:

“Si parla di professionalità? Rimembriamo i giorni al Grande Fratello spagnolo? Meglio di no. Di che professionalità potremmo parlare? Faccio un’analisi sul punto però: la parola reality significa realtà. Quindi essere chi si è né professionali né altro. Educati non sarebbe male“.

Il post di Nikita su X (Twitter)

Ma non solo, perché Nikita Pelizon è intervenuta a Non succederà più, trasmissione radiofonica di Giada Di Miceli. Nel programma ha commentato lo scontro con Jessica Morlacchi ed espresso così il suo punto di vista: “Jessica le ha dato della maligna guardandola malissimo, che neanche la strega dei cartoni…Sinceramente questo poco amore nei confronti di Helena non so da cosa sia causato. Sicuramente c’è un fastidio di fondo che non riesce più a contenere.

Ma la cosa che mi ha fatto più ridere è che lei l’ha fatto apposta nei confronti di Helena perché voleva farla sbottare, lo ha proprio detto. Questa cosa per me è allucinante, perché devi istigare una persona? Per il gioco? Quindi vuoi farla eliminare? È terribile come gioco, a me fa schifo giocare così. Se hai bisogno di mettere in cattiva luce altre persone apposta significa che tu non hai niente da dare”, ha concluso Nikita Pelizon a supporto di Helena Prestes.

Nikita:“Jessica guarda Hele malissimo che manco la straga dei cartoni.

Non capisco le cause di tutto questo “poco amore”

Se hai bisogno di mettere in cattiva luce altre persone significa che tu non hai niente da dare”👏🏼



Praticamente il #grandefratello di LORENZO -SHAILA- JESSICA pic.twitter.com/Ql3VEADWli —(@sunstateofmind_) January 6, 2025

Ora a prescindere da quel che succederà con il provvedimento disciplinare, Helena Prestes è certa di poter sicuramente contare su Dayane Mello e Nikita Pelizon.