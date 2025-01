Il televoto settimanale del Grande Fratello è stato annullato. Con un comunicato ufficiale le pagine social del reality annunciano un provvedimento disciplinare.

Televoto annullato al Grande Fratello

Una notizia che non ci sorprende affatto. Sono passati alcuni giorni dal duro scontro che ha visto protagoniste Helena Prestes e Jessica Morlacchi e, a poche ore dalla diretta, è arrivata una decisione ufficiale.

Attraverso le sue pagine social infatti il Grande Fratello ha annullato il televoto settimanale aperto lo scorso 30 dicembre. “Il televoto attualmente in corso è annullato, in vista di un provvedimento disciplinare che verrà annunciato nel corso della prossima puntata, mercoledi 8 gennaio – si legge nel post – gli utenti che hanno votato tramite sms saranno regolarmente rimborsati“.

Si tratta di una decisione ovvia da parte della produzione del reality di Canale 5. Ora c’è solo da capire quale sarà la decisione presa e chi ne subirà le conseguenze. Negli scorsi giorni si è parlato di una possibile squalifica. Un’altra ipotesi è quella dell’apertura di un televoto flash in cui il pubblico deciderà chi deve abbandonare la casa tra Helena e Jessica.

Tuttavia la loro non è stata l’unica lite della settimana. Nella notte successiva alla puntata di prime time sembra essere avvenuto uno scontro tra Prestes e Ilaria Galassi. La “Non è la Rai” potrebbe scegliere di abbandonare autonomamente il reality come paventato dalle parole di Zeudi.

Helena e Jessica, le richieste degli staff

Nelle ore successive alla violenta lite, gli staff delle due gieffine sono intervenuti nella vicenda. La famiglia di Morlacchi ha chiesto apertamente la squalifica di Helena. “Questo non basta per squalificare Helena Prestes dal gioco? La famiglia di Jessica ovviamente si riserverà a prendere provvedimenti“, si legge in una storia condivisa.

Anche la pagina ufficiale di Helena è scesa in campo prendendo le sue difese. “Si chiede pertanto di voler valutare, con attenzione le ingiurie ed i toni sprezzanti rivolti alla concorrente Helena Prestes al fine di assumere tutti i provvedimenti che saranno ritenuti opportuni a tutela di quest’ultima nonché a tutela del pubblico televisivo. Questo è l’augurio del team di Helena“, sono le parole usate.