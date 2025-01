Come mostrato da alcuni video emersi dalla diretta del GF, il gruppo ha in mente un complotto contro Helena Prestes, dopo quanto accaduto negli ultimi giorni. Le loro intenzioni

Il complotto contro Helena Prestes

Al Grande Fratello Helena Prestes è uno dei personaggi più chiacchierati di questa edizione e probabilmente anche una forte concorrente per la vittoria finale.

Fin dall’inizio parte della Casa non sembra averla molto apprezzata e compatti sono spesso andati contro Helena Prestes, fino a qualche giorno fa quando la modella brasiliana dopo accesi scontri in puntata e nel post (con lo scontro con Ilaria), dopo una serie di provocazioni con Jessica Morlacchi, ha lanciato un bollitore pieno d’acqua.

Una situazione che ha molto diviso dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello, nonostante il pentimento di Helena Prestes. Ora ci si attende quale sarà la decisione del programma circa questa situazione. Mercoledì in ogni caso sapremo la verità.

Nel mentre ieri sera alcuni concorrenti, tra i quali Tommaso Franchi, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Shaila Gatta si sono accomodati in piscina e hanno parlato proprio di Helena Prestes. L’idraulico ha detto subito che se si fa qualcosa dev’essere una cosa condivisa, tutti insieme: “E si potrebbe dire tutti questa cosa e a quel punto se la facciamo tutti avrebbe senso. Quindi se lo vogliamo fare si fa tutti, perché farlo da soli non ha senso ragazzi“.

Riguardo l’argomento Helena Prestes, Lorenzo Spolverato ha subito risposto: “Ma io vorrei che se lo dico qualcuno mi venga dietro, io vorrei così tanto. Ma io l’ho pensata davvero tanto questa cosa. Questo è l’unico modo“.

A rispondere anche Shaila Gatta che si è detta persino preoccupata per la reputazione del gruppo. Ha affermato di essersi vergognata di stare lì: “Perché siamo tutti professionisti e non siamo al macello, quindi sinceramente queste figuracce anche no“.

Questo un altro video in cui Lorenzo Spolverato parla sempre di Helena Prestes con Chiara Cainelli….

Schifo vergogna !!

Lorenzo ha paura di Helena allora anche i concorrenti dovrebbero aver paura di lui per il suo passato da delinquente, le cui reazione furiose al #grandefratello le abbiamo viste tutte… pic.twitter.com/EHvSPnFcHg — 🌹 G i u l i a 🌹 (@berta95italy) January 5, 2025

In sintesi, secondo quanto ripreso da alcuni utenti, i concorrenti sarebbero preoccupati che il Grande Fratello non squalifichi Helena Prestes. In caso non dovesse accadere ciò, infatti pare che la loro intenzione sia quella di intervenire.

A riguardo lo staff di Helena Prestes ha condiviso il video e detto la sua, pubblicando queste poche parole: “Fino a che punto possiamo chiamare questo ‘intrattenimento’? No al bullying”.

Ora la palla passa alla produzione!