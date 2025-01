Con un comunicato lo staff e la sorella di Helena Prestes intervengono in sua difesa: “Attacchi ingiustificati. Espressioni denigratorie”.

L’intervento dello staff di Helena Prestes

La litigata accesissima avuta tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi al Grande Fratello, ha portato la famiglia della cantante a intervenire e chiedere la squalifica della modella brasiliana dopo il lancio del bollitore. Dall’altra parte anche lo staff e i cari della Prestes (finita in isolamento in un’altra stanza nella notte) non sono rimasti a guardare. Mariana, sorella di Helena, ha parlato su Instagram:

“Si sta assistendo con preoccupazione e tristezza ad una serie di attacchi ingiustificati rivolti alla concorrente Helena. Tali spezzanti ed arroganti atteggiamenti non possono essere più tollerati anche in ragione del fatto che espressioni del tipo ‘non sai manco com’è il pane’, ‘torna da dove sei venuta’, ‘quella è abituata così… nella giungla’, ‘Non parlare di cose profonde ma balla la samba’.

Oltre ad essere ingiustificatamente denigratorie, risultano essere profondamente razziste o, quantomeno, classiste e ci si augura ben lontane dal buon nome della produzione e/o della rete che mette in onda la trasmissione”.

Successivamente lo staff di Helena Prestes ha aggiunto ancora: “Si chiede pertanto di voler valutare, con attenzione le ingiurie ed i toni sprezzanti rivolti alla concorrente Helena Prestes al fine di assumere tutti i provvedimenti che saranno ritenuti opportuni a tutela di quest’ultima nonché a tutela del pubblico televisivo. Questo è l’augurio del team di Helena”.

La storia Instagram dello staff di Helena Prestes, condiviso dalla sorella Mariana

In seguito dopo questa presa di posizione da parte dello staff di Helena, anche la sorella stessa della concorrente ha deciso di intervenire pubblicamente. L’ha fatto con delle storie: “Non è più possibile sopportare tante provocazioni. Nessuno ha il diritto di invadere la mente di qualcuno in questo modo. È sbagliato. Supera tutti i limiti dello spettacolo. Non può essere così”. E in un’altra storia a supporto della sorella Helena Prestes: “Sono con te”.

Lo sfogo della sorella di Helena

Vedremo quale sarà la decisione del Grande Fratello.