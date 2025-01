A distanza di alcune ore dalla furiosa lite con Jessica Morlacchi, Helena Prestes si è pentita di quanto accaduto e ha così spiegato perché ha lanciato il bollitore alla cantante.

Le parole di Helena Prestes

In queste ore non si parla altro che di quanto accaduto nella casa del Grande Fratello. Chi segue il reality show sa bene che c’è stata una violenta lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, durante la quale sono volate offese e parole gravissime. Come se non bastasse la modella, in preda alla furia, ha lanciato alla cantante un bollitore pieno d’acqua e a quel punto è scoppiato il caos. In molti infatti stanno chiedendo che vengano presi provvedimenti e, stando a quanto è emerso, nel corso della prossima diretta, prevista per mercoledì 8 gennaio, potrebbe essere aperto un televoto flash.

In attesa di scoprire cosa decideranno gli autori del Grande Fratello, nelle ultime ore non è passato inosservato uno sfogo di Helena Prestes. La modella, confidandosi con alcuni degli inquilini, ha fatto intendere di essere pentita e ha poi rivelato perché ha lanciato il bollitore a Jessica Morlacchi. Queste le dichiarazioni della gieffina, che ovviamente hanno fatto il giro del web:

“Ho visto che lei era spaventata. Non le avrei mai fatto del male. Lei però non smetteva di fissarmi e mi ha detto più di tre cose che mi hanno fatto male. Le ho chiesto di smetterla e lei non ha smesso. Io non voglio niente da lei, non voglio chiederle scusa. Mi è passato per la testa di dirle che non le avrei mai fatto del male. Non sapevo rispondere a parole e le ho buttato l’acqua addosso”.

“Lei ha puntato gli occhi fissi a me e ha detto più di 3 cose che sa che mi ha fatto male e io ho detto smettila e lei non ha smesso ❤️‍🩹. Non sapevo rispondere con parole, non avrei mai fatto del male, quindi gli ho buttato dell’acqua”#grandefratello #helevier #heleners #zelena pic.twitter.com/crKEgWJY2d — sisonokevin (@si_sonokevin) January 4, 2025

Mercoledì sera nel mentre la questione della lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi verrà affrontata e scopriremo dunque quali saranno le conseguenze per le due gieffine.