Helena Prestes a ruota libera sugli altri naufraghi: “Cristina falsa, Andrea infame”

Debora Parigi | 15 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Le dichiarazioni di Helena Prestes fanno partire una discussione

Oggi pomeriggio è tornato in onda il daytime dell’Isola dei famosi e abbiamo potuto vedere le vicende più importanti accadute negli ultimi quattro giorni. E possiamo dire che i litigi non sono mancati. Coinvolta ancora una volta Helena Prestes, ma le sue parole hanno poi fatto partire la diatriba tra Andrea Lo Cicero e Marco Mazzoli.

Tutto è iniziato con Mazzoli che, con tutti i naufraghi riuniti, ha deciso di fare un gioco con Helena. In pratica a ogni parola che lui diceva, lei doveva associare uno degli altri naufraghi. Ovviamente parliamo di parole decisamente negative, nessun complimento, anzi.

Partiamo dalla parola “falsa” che la Prestes ha associato a Cristina. Lei è rimasta molto sorpresa. Poi la parola “fredda” che è stata legata a Pamela. Lei ha risposto: “Fiera di esserlo, con chi voglio ovviamente”. Infine Mazzoli ha detto la parola “infame” ed Helena l’ha associata ad Andrea, lasciando tutti sconvolti e a bocca aperta.

Ecco che quindi Lo Cicero si è davvero molto arrabbiato, perché la parola “infame” è davvero brutta e offensiva. E in questa circistanza se l’è rifatta anche con Mazzoli perché l’ha detta senza spiegare a Helena Prestes il vero significato, dato che lei è brasiliana e non comprende benissimo l’italiano. I due hanno continuato a discutere e abbiamo visto Andrea accusare Marco di essere un provocatore. Gianmaria successivamente ha parlato con Mazzoli dicendogli che quella di Andrea è stata un’uscita fuoriluogo, doveva arrabbiarsi semmai con Helena e non con lui. Quindi secondo loro è stata solo una scusa per attaccare Marco.

Vi ricordiamo che la semifinale dell’Isola dei famosi andrà in onda domani, venerdì 16 giugno. Mentre la Finale ci sarà come da programma lunedì 19 giugno.