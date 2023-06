NEWS

Nicolò Figini | 15 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Il racconto di Cristina Scuccia

Nel daytime di oggi pomeriggio de L’Isola dei Famosi 2023 abbiamo assistito a varie scene in cui è stata protagonista Cristina Scuccia. In una delle prime clip della puntata ha rivolto un messaggio alla persona che ama:

“Più si avvicina la fine e più le mancanze… Mi manca anche quando siamo così che mi guarda e ride, gli occhi diventano a mandorla. Ciao amore, come stai? Spero tu abbia smesso di piangere perché l’ultima volta non ci siamo lasciati benissimo. Però io sono quasi alla fine di questa esperienza e non vedo l’ora di vederti”.

Parlando, in seguito, sulla zattera con Pamela Camassa ha anche raccontato un aneddoto su come si sono conosciuti lei e questa persona. Cristina Scuccia ha affermato di aver incontrata a lavoro diversi mesi fa e all’inizio non riusciva proprio a sopportarla:

“Io odiavo questa persona. Un giorno abbiamo iniziato a parlare e ci siamo subito trovati. Non me l’aspettavo. Ciò che mi ha preso di più è la parte introspettiva.

Questa persona è molto esuberante ma dentro ha un mondo. Mi ha preso di testa, è sempre così. Ripeto, in pochi mesi sento… Io sono molto dura e anche a dire ti voglio bene impiego tanto tempo. Quindi se l’ho fatto è perché l’ho sentito davvero”.

Cristina Scuccia ha rivelato che ci sono i presupposti per una lunga storia d’amore e che hanno già detto di amarsi. In futuro vedremo se l’ex suora deciderà di presentare il suo nuovo amore al mondo. Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo, continuate a seguirci per molte altre news.