Vincenzo Chianese | 21 Maggio 2024

In queste ultime ore Holden è stato avvistato al concerto di Luigi Strangis in compagnia di Giulia Stabile e Deddy

A poche ore dalla finale di Amici 23, Holden è stato avvistato al concerto di Luigi Strangis in compagnia di Giulia Stabile e di Deddy.

Holden al concerto di Luigi Strangis

Sono trascorse poche ore dalla finale di Amici 23 ma ormai gli ex allievi hanno già fatto ritorno alle loro vite e si stanno concentrando sulle loro carriere. A riabbracciare i suoi cari è stato anche Holden, che a breve rilascerà il suo nuovo EP. Il disco dell’ex allievo di Rudy Zerbi sarà infatti disponibile a partire da venerdì 24 maggio e di certo è attesissimo da tutti i fan. Ma non solo. La prossima settimana infatti il giovane artista inizierà a girare l’Italia intera con una serie di instore, durante i quali incontrerà per la prima volta il suo pubblico. Come se non bastasse in queste ore è stato anche annunciato il tour del cantante, che si svolgerà a novembre nei principali club del nostro paese.

In attesa di scoprire come Joseph ci stupirà, in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. L’ex protagonista di Amici 23 è stato infatti avvistato al concerto di Luigi Stangis, vincitore della 21esima edizione del talent show, in compagnia di Giulia Stabile e di Deddy. Il video, postato sui social dalla ballerina, ha ovviamente fatto il giro del web e non sono mancati i commenti degli utenti.

Nelle ultime ore intanto a rompere il silenzio sul suo rapporto con Holden è stata Sarah Toscano. Come è noto infatti da mesi si parla di un presunto flirt tra i due cantanti. Adesso dunque a rivelare la verità è la vincitrice di Amici 23, che nel corso di un’intervista ha affermato:

“Lo scopro ora, mi fa molto piacere, è una persona molto intelligente, è un grandissimo artista. È bravo in tutto quello che fa. Lo stimo tanto e tra di noi è nato un bellissimo rapporto di amicizia”.