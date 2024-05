NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Maggio 2024

Amici 23

Dopo un periodo non semplice, Luigi Strangis torna sui social e spiega come mai di recente è sparito dalla circolazione

Con un lungo sfogo sui social, Luigi Strangis ha spiegato perché di recente è sparito dalla circolazione, facendo luce su un periodo non semplice della sua vita.

Lo sfogo di Luigi Strangis

Sono trascorsi due anni da quando Luigi Strangis ha vinto Amici di Maria De Filippi. Da quel momento il giovane artista non ha mai smesso di lavorare alla sua musica e col passare dei mesi sono arrivati grandi successi per lui. Solo di recente il cantante è tornato sul palco con una serie di concerti esclusivi, durante i quali ha avuto modo di incontrare nuovamente il suo pubblico.

Tuttavia in queste ore Luigi ha pubblicato un lungo sfogo sui social, spiegando come mai in queste settimane è sparito dalla circolazione, facendo luce su un periodo non semplice. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Era da un po’ che non mi facevo vedere. Ho fatto un po’ il fantasma ma solo perché non avevo nulla da dire, e penso che sia inutile essere presenti senza un vero senso o solo perché bisogna mantenere un’asticella che però è vuota di emozioni o verità”.

Ma non è finita qui. Proseguendo, Luigi Strangis spiega che pochi giorni prima dell’inizio del tour ha pensato di cancellare le date live. Tuttavia per rispetto del suo pubblico il cantautore ha deciso di salire sul palco e a quel punto ha aggiunto: “Ero molto teso poco prima di iniziare le prove ma super rilassato sul palco. Alla fine ste tre date sono state assurde e mi servivano per riconnettermi con voi. Non avevo nulla di nuovo ma abbiamo praticamente riarrangiato. Ringrazio voi che ci siete stati e avete cantato tutto insieme a me”.

Pare tuttavia che queste tre date siano state un toccasana per Luigi, che adesso è pronto a ripartire e a lasciarsi questo periodo alle spalle. Strangis infatti conclude dichiarando: “Non so cosa accadrà in futuro, non so cosa farò uscire e non so cosa sarò. Ma so che sono carico”.