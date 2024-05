Paola e Chiara lanciano FESTA TOTALE, il nuovo singolo che ci farà ballare per tutta l’estate

NEWS

Debora Parigi | 20 Maggio 2024

Stanno tornando e ci faranno cantare e ballare per tutta l’estate. Paola e Chiara hanno annunciato l’uscita del suo nuovo singolo che entra ufficialmente nella gara del tormentone dell’estate. Andiamo a vedere tutti i dettagli su questo nuovo brano, il titolo e quando uscirà.

In uscita la nuova canzone di Paola e Chiara

Sono tornate nel panorama musicale lo scorso anno in gara al Festival di Sanremo. Sono state madrine del pride sempre nel 2023 e quest’anno hanno conodotto il Prima Festival a Sanremo appunto. Adesso hanno intenzione di farci cantare e ballare di nuovo con un loro nuovo pezzo per l’estate.

Le due sorelle hanno dato l’annuncio oggi attraverso i canali social. La canzone si intitola “Festa Totale” e uscirà su tutte le piattaforne digitali venerdì 24 maggio a mezzanotte, quindi tra pochissimi giorni. “La sentite questa musica che vi prende l’anima? Ancora no, ma avete fino a venerdì per prepararvi a FESTA TOTALE. It’s time to shine!!”, hanno scritto sui loro profilo social per dare appunto l’annuncio.

Come riporta il sito ANSA, il pezzo è caratterizzato da lampi elettropop fin dai primi secondi. Il timbro inconfondibile di Paola e Chiara viaggia su cassa dritta e sonorità pop dance con reminiscenze dei primi anni Duemila. A questo aggiungiamo touch 70s degli archi della Stockholm Orchestra (registrati a Stoccolma) e richiami alla samba di quel Brasile che ha ispirato il loro iconico album del 2002 Festival.

Festa Totale è un pezzo scritto e musicato da Paola e Chiara in collaborazione con Adel Al Kassem, Andrea Spigaroli e Riccardo Scirè che ne ha curato anche la produzione insieme a Zef. Per raccontare di cosa parla il brano, le sorelle Iezzi hanno detto: “Festa Totale è un invito inclusivo a far festa, un grido d’amore forte e libero al mondo, un’esortazione a qualunque tipo di outing, come due moderni eroi che su una pista da ballo sfidano gli sguardi giudicanti e fanno esplodere la loro gioia in una danza che contagia tutto e tutti… E a cui non si può dire di no. Una festa totale che arriva nella testa, nelle menti e cuori di tutti come un vento inaspettato che fa ballare”.

E così Festa Totale di Paola e Chiara entra di diritto nella gara del tormentone dell’estate 2024. Non ci resta che attendere la mezzanotte di venerdì per poterlo ascoltare tutti.