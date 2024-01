NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Gennaio 2024

Nel corso di un’ospitata al programma Robinson Pop Up, Giucas Casella rivela di essere in contatto con Silvio Berlusconi dall’aldilà. Il celebre illusionista ha poi raccontato del suo primo incontro con l’ex leader di Forza Italia.

La rivelazione di Giucas Casella

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Giucas Casella. Sappiamo tutti che da anni il celebre illusionista è nel cuore del grande pubblico e nel corso del tempo ha contribuito a fare la storia della televisione italiana. L’ex Vippone solo di recente è stato ospite di una puntata speciale del programma Robinson Pop Up, condotto da Saverio Raimondo e Stefano Rapone. Proprio durante la partecipazione alla trasmissione, Casella ha annunciato di essere in contatto con Silvio Berlusconi dall’aldilà e naturalmente le sue parole non sono passate inosservate.

Tutto è iniziato quando Rapone ha chiesto al mago se fosse in grado di mettersi in contatto con l’ex leader di Forza Italia, venuto a mancare qualche mese fa. A quel punto, sorprendendo tutti, Giucas, come ripota FanPage, ha affermato: “Io ogni tanto ci parlo e sta benissimo”. Non è tardata la replica del conduttore, che ha chiesto all’illusionista: “Sta benissimo, e fa caldo dove sta lui? Com’è il clima dove sta lui? Perché è importante…”. L’ex Vippone tuttavia ha preferito non rispondere a questa domanda.

Poco dopo però Giucas Casella ha voluto ricordare il primo incontro con Silvio Berlusconi, avvenuto durante un viaggio in aereo e in merito ha affermato:

“Io ho fatto un viaggio in aereo con Berlusconi. Avevo fatto Fantastico, mi ricordo che io a quel Fantastico mi misi uno spillone nella gola per fare un esperimento a sorpresa. Mentre stavo dietro le quinte Marisa Laurito mi spinse e persi la concentrazione. Vado in scena con lo spillone, Pippo Baudo mi toglie lo spillone dalla gola ed è successo che è venuto fuori tantissimo sangue. La Rai da quel momento mi ha stoppato perché dovevo avvisare per questo esperimento. Allora, Berlusconi aveva il programma Odiens e mi ricordo di quel viaggio fatto con lui da Roma a Milano, in aereo”.