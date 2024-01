Holden si siede tra il pubblico ed emoziona con la sua esibizione (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Gennaio 2024

Amici 23

Holden si è esibito durante la gara di canto ad Amici 23 in mezzo al pubblico in studio entusiasmando i fan

Questo pomeriggio ad Amici 23 Holden si è esibito nella gara di canto cantando in mezzo al pubblico in studio, conquistando tutti.

Holden incanta il pubblico

Holden oggi ha ricevuto la bella sorpresa di finire in alta rotazione in radio insieme a Petit. Nel corso del pomeridiano di Amici 23, però, ha anche fatto qualcosa che ha conquistato il pubblico. Il giovane allievo, infatti, si è esibito nella gara di canto con due canzoni. La prima scelta da Rudy Zerbi è stata “Ti scatterò una foto” di Tiziano Ferro.

In seguito Anna Pettinelli gli ha proposto un altro brano e questa volta, almeno all’inizio, si è seduto in mezzo al pubblico. Sicuramente tutti i suoi fan si sono emozionati ad averlo così vicino. Anche gli spettatori da casa hanno commentato sui social questo fatto. Non capita spesso che Holden esca dalla sua comfort zone e si sieda sulle gradinate dello studio.

Ovviamente Rudy ha apprezzato questo mentre Anna Pettinelli, purtroppo, non è rimasta molto colpita dalla performance in generale: “Non so, non mi hai convinto questa volta. Ma forse è il pezzo che non ti si cuce addosso. Non ho mai avuto dubbi su di te“. Non si è trovato d’accordo Zerbi, il quale ha difeso il suo allievo e ha avuto una discussione con Anna:

“Io non ho dubbi. Secondo me hai preso un granchione. Ti posso dire che sono stato molto contento perché era sicuro e ha coinvolto tutti. Mi ha convinto moltissimo. Altrimenti continueranno a far vedere solo una parte di loro”.

Tuttavia la Pettinelli è convinta che la canzone non calzasse a pennello a Holden. A conti fatti, però, l’espressione sul volto del concorrente indica che personalmente è molto soddisfatto di ciò che ha portato a termine e soprattutto è contento di aver reso fiero il proprio insegnante.