Holden spiffera tutto e rivela di aver salvato la foto di un’ex di Amici tra le ricerche di Instagram

Spettacolo

Andrea Sanna | 19 Giugno 2024

Amici 23

Intervistato da Fanpage.it Holden ha spifferato tutto! Il cantante di Amici 23 ha rivelato di avere salvato tra le varie foto quella di un’ex allieva del talent tra le recenti ricerche di Instagram. Ma di chi si tratta?

Holden e la foto dell’ex di Amici salvata su Instagram

In una bella intervista realizzata con Fanpage.it Holden ha avuto la possibilità di rispondere a tantissime domande e curiosità, che probabilmente molti fan si chiedono. Dopo aver mostrato lo sfondo del suo telefono, rigorosamente di oro blu con la scritta rossa, si è entrati nel vivo.

Holden ha parlato della sua bella amicizia con Giulia Stabile e del rapporto con i compagni di Amici 23, ma ha anche svelato le sue ultime ricerche e video salvati sui social. Il primo è un filmato di Russ. Per chi non lo sapesse si tratta di un noto rapper, produttore discografico e autore statunitense. Evidentemente per lui e per il suo lavoro, il cantante del talent show nutre grande stima.

A seguire Holden ha anche ammesso: “E…. dopo c’è una foto di Annalisa”. A quanto pare quindi uno scatto della cantante di Sinceramente sembra averlo colpito particolarmente o forse si tratta semplicemente di alcune delle date dei suoi live, chissà! Non è stato specificato dal giovane artista.

Una delle tante altre cose raccontate da parte di Holden riguarda l’ultima persona con la quale ha avuto uno scambio di messaggi. E non si tratta dei suoi compagni di amici nella chat del calcetto, ma di uno di loro nello specifico. Parliamo di Petit, con cui specie nell’ultimo periodo ha stretto un’amicizia davvero molto forte: “L’ultima persona con cui ho messaggiato e Petit. Per cosa? Per chiedergli se giocava a calcetto”.

A seguire Holden ha anche svelato qual è l’ultimo vocale che ha ricevuto e si tratterebbe di una nota da parte di Martina, cantante anche lei dell’ultima edizione di Amici 23. Non aveva però avuto modo di sentire ancora cosa avesse da dirgli, quindi non ne conosciamo il contenuto questa volta.