Un like della mamma di Holden scatena il gossip sul presunto flirt con Sarah

19 Giugno 2024

È bastato un like lasciato dalla mamma di Holden su Twitter per scatenare il gossip sul presunto flirt con Sarah. Le parole del cantante di Amici 23.

Holden, un like della mamma scatena i gossip

Nel corso della divertente intervista che Holden ha concesso a Fanpage.it si è parlato dell’amicizia con Giulia Stabile così come dei contenuti salvati sui social e sul telefono del cantante. Nella parte finale dei video, però, c’è stato tempo anche per soffermarsi su Sarah.

Tutto è nato da un assist fornito dallo stesso Holden, quando ha fatto sapere che oltre allo screen della video chiamata con Giulia Stabile, aveva conservato anche quello di un tweet che gli ha fatto particolarmente ridere. Il contenuto riguardava ancora una volta il suo presunto flirt (smentito in più occasioni) con Sarah: “Dicono che io sto con Sarah. Mi dispiace deludere le persone ma non è così”.

A riguardo però ad aver divertito Holden è un altro aspetto: “Mi ha fatto ridere che c’è mia madre, che purtroppo non sa usare poco i social e ha messo ‘mi piace’ a un commento. E la gente ora dice ‘eh avete visto, pure la madre…'”.

Ma come vive queste dicerie il cantante? Holden ha ammesso che per quanto sia strano, risulta magari facile fare congetture. Al contempo si dice però un po’ dispiaciuto per questo, dato che per l’appunto le persone si sarebbero semplicemente illuse:

“Sono delle cose incredibili. A un certo punto io ci stavo quasi credendo. Tanto che mi chiedevo ‘oddio, ma non è che forse sto con Sarah e non lo so?’. Tutte queste storie… Questa gente è un po’ matta e un po’ genio”, ha continuato scherzoso Holden.

Infine per chiudere ha ribadito, semmai fosse necessario: “Con Sarah non c’è niente, anche se tutto questo è molto strano e divertente”. Sarà la volta buona che alcuni fan riescano a convincersi che c’è solo amicizia tra loro?