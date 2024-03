NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Marzo 2024

Amici 23

Solo pochi giorni fa è uscito Solo Stanotte, il nuovo singolo di Holden che ha già conquistato il pubblico. Oggi come se non bastasse è stato pubblicato anche il video ufficiale della canzone.

Il video ufficiale di Holden

Negli ultimi mesi a scalare le classifiche con i suoi brani è stato Holden. Il giovane artista come sappiamo è uno dei protagonisti di Amici 23 e fin dal primo momento ha saputo conquistare il cuore del grande pubblico e di certo a oggi è uno dei favoriti alla vittoria del talent show. Durante il suo percorso all’interno della scuola, Joseph Carta ha rilasciato le canzoni Dimmi che non è un addio e Nuvola, che hanno ottenuto un successo incredibile. Pochi giorni fa invece il cantante ha pubblicato il suo nuovo singolo, Solo Stanotte, che è già una vera hit. In meno di 24 ore infatti il pezzo si è posizionato al secondo posto della classifica iTunes, superando anche Lazza. In merito a questo brano Joseph ha affermato:

“Solo Stanotte parla di una notte in cui viene fatta una riflessione, cosa sia più giusto fare e se forse lasciarsi andare in un momento in cui è più difficile farlo. Questo pezzo è dedicato a una persona, con cui sono stato molto bene. Mi sono però ritrovato a pensare, a prescindere da cosa sentissi in determinati momenti, cosa fosse più giusto per entrambi. A volte la risposta non è comoda e non ci piace pensare che sia giusto fare una cosa che in realtà ci spaventa. Spesso non tutte le decisioni più giuste sono le più belle da prendere”.

Oggi intanto per tutti i fan di Holden è arrivata una bellissima notizia. Pochi minuti fa infatti è stato pubblicato il video ufficiale di Solo Stanotte, che sta già facendo il giro del web. Questa la clip del nuovo singolo di Joseph:

Nel mentre il cantante si prepara alla partenza del Serale di Amici 23, il cui inizio è previsto per sabato 23 marzo. A lui dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.