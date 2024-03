NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Marzo 2024

Amici 23

Poche ore fa su tutte le piattaforme digitali è stato rilasciato il nuovo inedito di Holden, Solo Stanotte, che si è classificato al secondo posto, superando anche Lazza.

Il nuovo inedito di Holden

Questa notte su tutte le piattaforme digitali sono usciti i nuovi inediti dei cantanti di Amici 23 e ovviamente non poteva mancare anche quello di Holden, intitolato Solo Stanotte. Nelle ultime settimane il pubblico aveva già avuto modo di ascoltare il brano, che adesso però è stato ufficialmente rilasciato. Dopo Dimmi che non è un addio e Nuvola, il giovane allievo del talent show si prepara a dominare nuovamente le classifiche. Nel giro di poche ore così è già arrivata una grande soddisfazione per lui.

In molto meno di 24 ore infatti il nuovo inedito di Holden, Solo Stanotte, ha già conquistato il secondo posto della classifica dei brani più venduti su iTunes, superando anche Lazza! Grande traguardo questo per Joseph, che nel mentre nel corso di un’intervista con WittyTv ha anche spiegato di cosa parla il suo pezzo. Queste le dichiarazioni del cantante in merito:

“Solo Stanotte riprende un po’ le caratteristiche e le sembianze di una sorta di relazione tossica. Parla di una notte in cui viene fatta una riflessione, cosa sia più giusto fare e se forse lasciarsi andare in un momento in cui è più difficile farlo. Questo pezzo è dedicato a una persona, con cui sono stato molto bene. Mi sono però ritrovato a pensare, a prescindere da cosa sentissi in determinati momenti, cosa fosse più giusto per entrambi. A volte la risposta non è comoda e non ci piace pensare che sia giusto fare una cosa che in realtà ci spaventa. Spesso non tutte le decisioni più giuste sono le più belle da prendere”.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Holden, certi che la sua Solo Stanotte gli porterà enormi soddisfazioni.