Poche ore fa è arrivata la notizia della morte di Shannen Doherty, che è venuta a mancare all’età di 53 anni dopo aver perso una lunga battaglia contro il cancro. Sui social intanto arriva lo straziante post della collega e amica Holly Marie Combs.

Il post di Holly Marie Combs

Dopo una lunga lotta contro il cancro, sabato 13 luglio è morta Shannen Doherty. L’attrice, nota ai più per i ruoli in Beverly Hills, 90210 e Streghe, si è spenta all’età di 53 anni e in queste ore il mondo intero sta piangendo la sua scomparsa. A intervenire sui social con un post straziante è stata anche Holly Marie Combs, collega e amica della Doherty. Come è ben noto a tutti le due per anni hanno lavorato fianco a fianco proprio in Streghe e anche dopo la fine della serie tv hanno mantenuto un bellissimo rapporto di amicizia. L’attrice così, ricordando Shannen, ha commosso il web intero affermando:

“La mia migliore metà per 31 anni. C’è un vuoto nel mio petto e non riesco a respirare. Manca una parte di me anche se so esattamente cosa mi diresti in questo momento So esattamente cosa mi diresti di fare ora. So che il tuo spirito eterno vivrà in me e nei miei figli, che hai amato come se fossero tuoi. Cammineranno con i tuoi stessi obiettivi e con il tuo orgoglio. Saranno sinceri e lotteranno per il giusto”.

Ma non è finita qui. Continuando a ricordare Shannen Doherty, Holly Marie Combs ha aggiunto: “Sei stata una combattente feroce fino alla fine. La mia campionessa più ardente. La mia fedele protettrice. La mia migliore amica. Mi hai insegnato il significato della famiglia. Eri e sarai per sempre mia sorella. Ti amo”.

Non resta dunque che salutare ancora Shannen Doherty, che resterà per sempre nei nostri cuori.