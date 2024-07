In queste ore si è tenuta la presentazione dei Palinsesti Prime Video per la stagione 2024/2025 e a sorpresa è stato annunciato l’arrivo di Alessia Marcuzzi. La conduttrice presenterà un nuovo programma che andrà in onda nel 2025 sulla piattaforma streaming.

Alessia Marcuzzi arriva su Prime Video

Alessia Marcuzzi sta per tornare in tv. Dopo il successo di Boomerissima, la conduttrice sta per mettersi alla prova con una nuova esperienza, stavolta però lontana dalla Rai. Ieri infatti a Roma si è svolta la presentazione dei Palinsesti Prime Video per la stagione 2024/2025 ed è così stato annunciato l’arrivo della presentatrice sulla piattaforma streaming. Ma non solo. La Marcuzzi infatti nel 2025 andrà in onda con un nuovo programma, intitolato Red carpet – vip al tappeto. Le registrazioni sono iniziate solo poche ore fa e di certo ne vedremo di belle. Ma cosa accadrà nel corso della trasmissione che condurrà Alessia? Andiamo a scoprire le prime informazioni giunte in merito.

Lo show, prodotto da Blu Yazmine per Amazon MGM Studios, vedrà la Marcuzzi a capo di un’agenzia di guardie del corpo. La presentatrice affiderà a tre squadre di bodyguard il compito di scortare cinque personaggi famosi a una destinazione finale. Lo scopo è far rimanere tutti i Vip su un tappeto rosso che verrà srotolato ai loro piedi. Non mancheranno ovviamente ostacoli, imprevisti e disturbatori. Il personaggio che metterà piede fuori dal red carpet perderà una delle guardie del corpo. A vincere sarà invece la squadra che per prima riuscirà a raggiungere la destinazione finale.

A commentare il tutto ci sarà anche la Gialappa’s Band che affiancherà Alessia Marcuzzi in questa nuova avventura. Come già annunciato, Red carpet – vip al tappeto andrà in onda su Prime Video nel 2025 e senza subbio in molti attendono di scoprire cosa accadrà.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo alla Marcuzzi per questa nuova avventura, che di certo non deluderà le aspettative.