In una recente intervista Claudio Amendola ha rivelato che le riprese della settimana stagione de I Cesaroni sono annullate, per il momento. Ecco tutto ciò che ha dichiarato l’attore.

Le riprese de I Cesaroni 7 slittano

Brutte notizie per i fan de I Cesaroni dopo le dichiarazioni rilasciate in queste ore da Claudio Amendola a Il Messaggero. Come sappiamo era stato annunciato con certezza che la nuova stagione, la settima, sarebbe stata realizzata con alcuni dei protagonisti pronti per il loro ritorno nella fiction. Sembrava addirittura che Elena Sofia Ricci avesse aperto a un’apparizione della sua Lucia:

“Anche io attendo moltissimo il ritorno de I Cesaroni. Ma non svelo niente“.

Altri storici attori, invece, come per esempio Alessandra Mastronardi avevano escluso un loro ritorno. La nota attrice infatti lo aveva affermato e i vertici Mediaset lo hanno confermato dopo non molto tempo. Tuttavia sembrerebbero essere sorti nuovi problemi per quanto riguarda l’inizio delle riprese che, come annunciato da Amendola, sarebbero state previste per novembre 2024.

Parrebbe che ora le registrazioni degli episodi slitteranno a data da destinarsi. Il motivo non è stato rivelato apertamente, ma si è parlato di svariate ragioni “di forza maggiore“ che impediranno l’avanzare del progetto per il momento:

“Il primo ciak a novembre non è confermato. Non voglio parlarne. I Cesaroni scivola in avanti per mille motivi. Non aggiungo altro. Cause di forza maggiore, importanti. Spero veramente che si faccia”.

Questa è la fine definitiva del progetto? Oppure se ne riparlerà il prossimo anno? Al momento non abbiamo una risposta alla domanda e si brancola nel buio più totale. Siamo certi che i fan de I Cesaroni si rattristeranno ma continueranno a sperare nella realizzazione di questa settima stagione che sembrava essere stata promessa loro.

Non appena saranno disponibili nuovi sviluppi in merito vi terremo aggiornati.