Una risposta sibillina data da Elena Sofia Ricci tiene i fan sulle spine su un suo possibile ritorno nella nuova stagione de I Cesaroni! Ecco cosa ha detto l’amatissima attrice.

I Cesaroni, la risposta di Elena Sofia Ricci

In questa domenica di gossip, dopo le parole di Álvaro Morata sulla separazione da Alice Campello così come i rumor su una presunta lite tra due ex di Amici 23, non possiamo di certo lasciare indietro la notizia che riguarda I Cesaroni e in particolare le dichiarazioni di Elena Sofia Ricci a Repubblica.

È noto ormai che I Cesaroni faranno il loro ritorno in TV, come fatto sapere da Claudio Amendola. L’attore ha rivelato che gli episodi torneranno in onda su Canale 5 entro il 2025. Tra i fan affezionati della serie televisiva c’è grande attesa nello scoprire chi tornerà a ricoprire il proprio ruolo. Se è certa la presenza di attori come Claudio Amendola e Antonio Fassari, non si può dire lo stesso per gli altri. È ancora tutto un rebus.

Unica cosa certa sembra essere il mancato impiego di Alessandra Mastronardi, la quale pare volersi dedicare ad altro. Dunque ci sarà ancora da capire. Ma Elena Sofia Ricci la rivedremo o no nei panni di Lucia Liguori? I fan ci sperano e la sua presenza sicuramente sarebbe molto gradita. Fino a questo momento, però, lei non si era mai esposta. Ora però siamo tutti rimasti impietriti quando abbiamo appreso le sue recenti esternazioni a Repubblica.

Al giornale Elena Sofia Ricci ha commentato così la notizia che vede l’atteso ritorno de I Cesaroni in TV con una nuova stagione: “Anche io attendo moltissimo il ritorno de I Cesaroni. Ma non svelo niente”, ha detto sibillina senza esporsi troppo. Un’affermazione la sua che ha fatto rizzare le antenne ai fan. In tanti ora stanno commentando sui social con trasporto quanto ammesso dall’attrice.

Il fatto che attenda anche lei tantissimo il ritorno de I Cesaroni, ma che non possa svelare nulla, è stato interpretato come una possibile presenza a sorpresa da parte di Elena Sofia Ricci, la quale però non si è sbottonata troppo. Ora non ci resta che incrociare le dita!