I fan de I Cesaroni si stanno chiedendo perché le riprese slittano nel 2025? Dietro, come ripreso da Davide Maggio, potrebbe esserci un motivo molto interessante. Curiosi di scoprire quale?

I Cesaroni, perché slittano le riprese?

Qualche settimana fa a Il Messaggero, Claudio Amendola con le sue parole aveva fatto preoccupare tutti i fan de I Cesaroni. L’attore e regista romano ha raccontato tra le colonne del quotidiano che la serie non era confermata e che sarebbe balzata in avanti con il tempo per “mille motivi e cause di forza maggiore importanti”, concludendo con un “spero che si faccia”.

Dichiarazioni queste che, come detto, hanno fatto allarmare i fan, che si sono domandati subito: perché slittano le riprese de I Cesaroni? Dietro potrebbero esserci delle novità interessanti. Con ogni probabilità questa battuta d’arresto, vedrà la sua svolta nel 2025, quando effettivamente dovrebbero iniziare le registrazioni.

Il primo grande ostacolo alla realizzazione del reboot, come riprende Davide Maggio, è nella volontà di Claudio Amendola di produrre la settima stagione. Sarà infatti co-produttore de I Cesaroni. Ma quindi a cosa sono dovuti tutti gli altri slittamenti? Dietro ci sarebbe un nome, secondo il sito: Elena Sofia Ricci! Ebbene sì, a sorpresa l’attrice potrebbe tornare a ricoprire i panni di Lucia Liguori.

D’altronde era stata proprio lei in un’intervista a Repubblica, lo scorso agosto, a lasciare qualche indizio: “Anche io attendo moltissimo il ritorno de I Cesaroni. Ma non svelo niente”, aveva detto.

Eppure al momento i suoi impegni non sarebbero in linea con l’inizio dei lavori de I Cesaroni ed è per questo si sarebbe deciso di saltare il primo ciak. Si attenderà dunque quando Elena Sofia Ricci avrà più tempo per potersi cimentare nuovamente nel suo personaggio. Starà a lei dunque decidere il da farsi.

Peraltro l’attrice aveva lasciato dopo le prime tre stagioni, per tornare nel corso della quinta, ma lasciare la sua partecipazione nella sesta. Il suo addio lo aveva motivato spiegando che, prima o poi, le cose dovrebbero avere una fine e si dovrebbe trovare il coraggio di smettere. Ora però I Cesaroni potrebbero tornare con la sua amata protagonista! Servirà pazienza: lo slittamento nel 2025 non dovrebbe impedire la promessa fatta ai telespettatori di Canale 5.