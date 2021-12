Una signora chiama per giocare a I Fatti Vostri, ma la chiamata viene inoltrata per sbaglio al programma di Antonella Clerici.

La signora Pina vuole giocare a I Fatti Vostri

Sono ormai anni che I Fatti Vostri è uno dei programmi più amati e seguiti dal grande pubblico Rai. Quest’anno alla conduzione della storica trasmissione ci sono come sappiamo Salvo Sottile e Anna Falchi e anche questa stagione sta ottenendo un ottimo successo. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo divertire il web. Vediamo di cosa si tratta e quello che è successo.

Come qualcuno saprà quest’anno all’interno del programma Rai è stato inserito il Gioco del Porcellino, versione aggiornata dello storico Gioco del Camioncino. I telespettatori per poter partecipare devono chiamare un numero specifico, grazie al quale verranno collegati con lo studio.

La signora Pina così ha deciso di prendere parte al gioco de I Fatti Vostri, tuttavia il centralino Rai ha commesso una piccola gaffe. La chiamata infatti per sbaglio è stata inoltrata al programma di Antonella Clerici È sempre mezzogiorno, e così a rispondere è stata proprio la conduttrice! Naturalmente la signora Pina è rimasta spiazzata e spaesata dall’accaduto, e ha affermato di aver chiamato per poter partecipare al Gioco del Porcellino!

La signora Pina aveva chiamato per giocare al gioco del Porcellino de #IFattiVostri, ma il centralino ha smistato la telefonata a #ÈSempreMezzogiorno 😂 pic.twitter.com/sIQjQ5ubBv — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 8, 2021

La gaffe non è passata inosservata e anche la stessa Antonella Clerici ha capito l’errore. Sul web nel mentre gli utenti si sono divertiti a commentare il momento e non sono mancate battute e risate.

