1 Alex Belli geloso di Soleil Sorge

Al Grande Fratello Vip la situazione Alex Belli e Soleil Sorge è sicuramente la dinamica principale di questa edizione (almeno fino a questo momento). Fin da subito l’attore e l’influencer hanno instaurato un legame forte che, con il trascorrere delle settimane, si è fatto via via sempre più intenso. I due, infatti, hanno confessato dopo tanto tergiversare che in assenza di telecamere magari le cose sarebbero andate diversamente.

Nonostante ciò che succede fuori, tra una Delia Duran furiosa e il fidanzato misterioso dell’influencer, i due gieffini non sembrano proprio riuscire a stare lontani. Un episodio si è verificato poco dopo la puntata di lunedì. Alex Belli stava preparando qualcosa per mangiare, mentre insieme a lui in cucina erano presenti anche Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Quest’ultimo, che ora sembra aver ritrovato la pace con la sua ex Soleil, si è avvicinato a lei per darle un abbraccio e scherzare. Nulla di malizioso insomma.

Nel vedere questa scena, però, Alex Belli non sembra averla presa benissimo. L’attore, infatti, dopo aver squadrato la situazione, ha lasciato le pentole sul fuoco, si è avvicinato a Gianmaria Antinolfi invitandolo ad allontanarsi da Soleil Sorge, mostrando così del fastidio. Una scenata di gelosia che, ovviamente, non è passata inosservata agli occhi degli utenti del web. Ecco il video incriminato…

SCENATA DI GELOSIA MENTRE GIANMARIA ABBRACCIA SOLEIL, ALEX LO RICHIAMA DICENDOGLI DI LASCIAR STARE LA SUA DONNA.#gfvip pic.twitter.com/UXQWbzSK08 — IL PUNGOLO (@PUNGOLO1962) December 8, 2021

Il video che vede la reazione di Alex Belli dopo l’abbraccio tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge sarà motivo di discussione nel corso della puntata di venerdì?