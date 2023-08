NEWS

Nicolò Figini | 25 Agosto 2023

Le borse dei Me contro Te

Qualche tempo fa, Luì e Sofì, hanno registrato un video all’interno del quale si vedeva lui fare la proposta di matrimonio alla fidanzata. I Me contro te hanno fatto una gita sul lago di Como, entrambi elegantissimi. Lei è scesa dalla barca per raggiungere il fidanzato e lungo il percorso ha trovato scritte alcune frasi e parole romantiche: “Come in una favola”, “Mi fai volare”, “Tu mi fai cantare”, “Quel giorno si è avverato”.

E una volta raggiunto Luì, Sofì ha sentito pronunciare la fatidica domanda: “Mi vuoi sposare”. Lei, molto commosso, ha risposto di sì, si sono baciati e poi si sono voltati ad ammirare lo scorcio sul lago. Tutta la clip ha come sottofondo la canzone Principessa.

In questo periodo, invece, il web è tornato a parlare di loro per un video che hanno caricato per quanto riguarda le loro borse. Sofì a quanto pare ne ha una vastissima collezione e molte di queste appartengono a marchi prestigiosi. Durante uno dei loro sketch, infatti, mostra una borsa di Christian Dior.

Il filmato comincia con Luì dei Me Contro Te che chiede: “Ma non ti sembra di stare esagerando? Ma quante borse hai?“. La compagna risponde: “Non e toccare. Questa è la sacca di lei. Ma siccome lei me la porto via, questa la conservo“. Luì, allora, dice ironicamente che forse continua a comprarle perché non si ricorda più quali ha e quali no:

“Me lo ricordo benissimo. Le conosco meglio di te. So il nome, il cognome e il loro codice fiscale. Io riesco a dirti anche che colore è senza guardare…”.

Voi cosa ne pensate della sua collezione?