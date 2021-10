1 Grande gioia per i Me Contro Te

Solo qualche giorno fa è arrivata la notizia che tutti i fan dei Me Contro Te stavano aspettando: Luì e Sofì infatti, dopo ben 9 anni di amore, finalmente si sposano! Proprio Luigi infatti ha fatto una bellissima e romantica proposta di matrimonio alla sua fidanzata sul Lago di Como, che naturalmente ha emozionato il web intero. Per di più sul canale YouTube della coppia è stato pubblicato il video del momento e della sorpresa che Sofia ha ricevuto, e come era prevedibile la clip ha ottenuto il boom di visualizzazioni. Iniziano così i preparativi del grande giorno del celebre duo. Attualmente però non è ancora chiaro quando la coppia deciderà di celebrare le nozze, ma senza dubbio nei mesi a venire ne sapremo di più in merito.

Nel mentre a balzare all’occhio è stato il bellissimo anello che Luì ha regalato alla sua Sofì. Ma quanto costa e cosa sappiamo in merito? Andiamo a scoprirlo. Come si evince dalla scatolina mostrata nel video, si tratta di un anello di Tiffany, e fa parte della collezione “Tiffany True“, caratterizzata dal diamante a forma di quadrato.

Ma quanto costa l’anello di Sofì dei Me Contro Te? Come si legge sul sito di Tiffany, il gioiello ha diverse fasce di prezzo, a seconda della caratura del diamante. Si parte dai 3100 euro per il più piccolo da 0.25 carati, fino ad arrivare a ben 43mila euro per quello da 2 carati. Non è chiaro tuttavia quale sia l’anello che ha scelto Luì, ciò nonostante sembrerebbe, stando a quello che si nota dal video, che abbia regalato a Sofì quello da 2 carati oppure quello da 1,50 carati il cui prezzo è di 26mila euro.

Insomma pare che Luigi abbia fatto le cose in grande per la sua fidanzata. Ma come si sono conosciuti i due? Andiamo a rivedere quello che hanno raccontato loro nel corso di un’intervista a Verissimo.