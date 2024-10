Dopo gli scontri delle ultime settimane, Iago Garcia e Lorenzo Spolverato hanno avuto la possibilità di confrontarsi in diretta al Grande Fratello. Ma che cosa ‘è successo? Ve lo sveliamo noi.

Il confronto tra Iago e Lorenzo Spolverato

Il conduttore del Grande Fratello ha chiamato in una stanza a parte Lorenzo Spolverato e Iago Garcia, i quali hanno avuto degli scontri accesi nelle ultime settimane. In una clip riassuntiva l’attore spagnolo ha affermato: “Ha due facce, mon è la persona che vuole mostrare. Vuole fare il carino ma non è così“. Tornati in diretta ha aggiunto:

“Non sto qui a fare un gioco per uscire nelle clip. Non porto la parte peggiore di me stesso. Questa persona qua quando riceve una critica reagisce con aggressività. Dovrebbe riflettere sulla sua attitudine. Anche con le donne ha questo atteggiamento aggressivo a volte.”

Anche tra Lorenzo e Iago la frattura sembra davvero molto profonda… #GrandeFratello pic.twitter.com/SW9Qd67FBT — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 3, 2024

Lorenzo, dal canto suo, gli ha intimato di portargli rispetto e di chiamarlo per nome quando si rivolge a lui. Poi lo ha accusato di avere dei pregiudizi: “Mi ha attaccato su cose on vere la scorsa settimana. Non vado d’accordo con lui a pelle“. Per tutta risposta, dunque, Iago ha detto:

“Io non sto qui a flirtare con tutte le donne nella casa e non manco di rispetto quando ricevo una critica. Non dirmi cosa devo dire io, hai solo 28 anni. Non penso che tu sia sincero perché sei qui a giocare. Non mi piacciono le persone che parlano dietro le altre. Io non l’ho mia fatto”.

A intervenire anche Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, che non ha ben capito da cosa derivi questa antipatia. Entrambe hanno consigliato a Iago di portare un po’ più di pazienza con Lorenzo Spolverato. Alla fine la questione si è chiusa con delle accuse fatte a vicenda.

“Io non gli perdono del fatto che mi ha pugnalato alle spalle“, ha detto Lorenzo. “A me dispiace che lui sia una persona finta“, ha esclamato l’altro. Riusciranno a risolvere i loro attriti? Lo scopriremo in futuro.