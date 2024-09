Da un sondaggio di Novella 2000 nato da alcune interviste in occasione dei pride (soprattutto quello di Padova) è uscita una classifica degli uomini famosi più iconici per il popolo gay friendly. E il risultato è davvero sorprendente.

La classifica delle icone gay tra gli uomini famosi

Grazie ad alcune interviste fatte in occasione del pride in varie città italiane (in particolare Padova), è stato chiesto il nome del personaggio maschile più iconico nell’immaginario magari anche nel segno dell’inclusività, se riscontrata, oppure per simpatia, per sex appeal, per carisma, per capacità.

Dalle risposte è uscita una classifica fatta di 12 uomini decisamente famosi. E alcuni nomi sono davvero sorprendenti. Vediamo quindi chi sono con anche il commento di Federico Illesi, cordinatore del Pride di Padova, partendo dal 12° posto.

12° posto: Matteo Bassetti

Nel gradino più basso di questa classifica c’è il professore Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova. Di lui Illesi dice:

“Propone un fascino discreto e una presenza intellettualmente stimolante. Sebbene il suo appeal sia meno prominente, la sua competenza e il suo stile sobrio lo rendono comunque una figura di interesse e rispetto”.