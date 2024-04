Ida Platano avrebbe abbandonato il Trono: il lungo post dopo il presunto addio a Uomini e Donne

Spettacolo

Nicolò Figini | 24 Aprile 2024

Uomini e donne

In molti si stanno chiedendo se Ida Platano, nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, abbia davvero abbandonato il Trono. Un suo messaggio sui social ha fatto sorgere il dubbio nei fan.

Il lungo messaggio di Ida Platano per i fan

Stando alle anticipazioni rilasciate in base alle registrazioni avvenute nella serata di ieri Ida Platano avrebbe abbandonato il suo Trono a Uomini e Donne. In sostanza la tronista sarebbe rimasta senza corteggiatori e se ne sarebbe andata dallo studio in lacrime. Per tale ragione tutti i fan temono che possa aver deciso di dire addio al dating show.

Ad aumentare la tensione ci ha pensato proprio la Platano stessa con un lungo messaggio in cui ringrazia i follower per esserle stati sempre vicini. Questo per molti confermerebbe il suo saluto alla trasmissione di Canale 5:

“Ciao belli miei, come state? Spero tutto bene. Mi sentivo di dirvi delle cose. Non vi ho mai considerato soltanto un numero di persone che mi seguono, ma come degli esseri umani, persone che si sono affezionate a me. E di questo ne sono onorata e grata. Vi ringrazio di cuore perché in alcuni momenti ‘no’ mi siete stati vicino e di conforto.

Anche tramite uno schermo ho sentito il vostro affetto. Ringrazio la vostra anima e il vostro affetto. Ringrazio anche tutte le donne che si sono presentate di persona o che ci hanno messo la faccia. Vi abbraccio forte e sono davvero grata di avere un seguito di persone vere. Vi auguro una buona giornata. Con affetto, Ida”.

Il messaggio di Ida Platano dopo il presunto addio a Uomini e Donne

Ovviamente non sappiamo ancora che cosa accadrà e dovremo attendere la prossima registrazione di Uomini e Donne per capire se ritroveremo Ida Platano oppure no. Per il momento possiamo solo sperare che prosegua il suo percorso per la gioia di tutti gli spettatori.