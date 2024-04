Spettacolo

Nicolò Figini | 24 Aprile 2024

Amici 23

Perché Uomini e Donne e Amici 23 non vanno in onda il 25 aprile 2024? Ecco la motivazione dietro il cambio di programmazione

Molti fan dei programmi di Maria De Filippi potrebbero chiedersi perché Amici 23 e Uomini e Donne non vanno in onda il 25 aprile 2024. Ecco il motivo.

Perché cambia la programmazione di Amici 23 e Uomini e Donne

Tutti gli spettatori sono abituati a sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle ore 14:45 per gustarsi i programmi condotti da Maria De Filippi. Ogni giorno, infatti, il dating show e il talent regalano molta compagnia alle persona a casa, che commentano spesso sui social con grande entusiasmo tutto ciò che accade. Di conseguenza sono rimasti spiazzati nello scoprire le trasmissioni si prenderanno una pausa. Perché Amici 23 e Uomini e Donne non vanno in onda giovedì 25 aprile 2024?

La risposta in realtà è molto semplice: essendo un giorno di festa il pubblico probabilmente non rimarrà a casa e per tale ragione Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione. Non è una grande sorpresa se consideriamo il fatto che ciò avviene ciclicamente ogni anno.

Adesso che abbiamo capito perché Amici 23 e Uomini e Donne non vanno in onda giovedì 25 aprile 2024, passiamo a quali sono i programmi che andranno a sostituirli. A partire dalle ore 14:00 fino alle ore 17:00 troveremo quattro puntate inedite de La Promessa. In seguito si proseguirà regolarmente con Pomeriggio 5 e poi Avanti un altro.

LEGGI ANCHE: Amici 23, ecco perché Holden è sempre assente nei daytime

La programmazione riprenderà come al solito a partire dal giorno seguente. Ma non preoccupatevi perché, almeno per quanto riguarda Amici 23, domani verranno diffuse le anticipazioni per quanto concerne le registrazioni della sesta puntata del Serale. Di conseguenza in tarda serata scopriremo gli eliminati e tutti gli spoiler del caso.

Vi invitiamo quindi a seguirci ancora per non perdervi tutte le informazioni che saranno rilasciate nel prossimo futuro. Nel frattempo non ci resta che goderci gli appuntamenti di oggi con Amici e Uomini e Donne.