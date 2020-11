1 Dopo il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e donne, la sua ex Ida Platano ha voluto commentare con una canzone di Ultimo.

Di recente Riccardo Guarnieri è tornato nel parterre del Trono Over di Uomini e donne per rimettersi in gioco. La puntata del suo ritorno è andata in onda ieri. Il cavaliere ha raccontato di tutti i vari problemi e discussioni accadute nei mesi passati che hanno quindi portato alla rottura. Ha rivelato che qualcuno (di cui non sa il nome) aveva detto a Ida Platano che lui l’aveva tradita. Questo ha portato ad uno scontro durato ben un mese con lei che alla fine gli aveva detto di non aver mai creduto a questa voce. Lui quindi si è arrabbiato ancora di più. Riccardo ha anche aggiunto che ha provato a sentirla successivamente, ma lei aveva sempre una scusa, un impegno e così è finito tutto.

Oggi Riccardo Guarnieri è quindi di nuovo a Uomini e donne perché si dice non più innamorato di Ida Platano e stufo di tutto quello che è successo. Così è pronto a rimettersi in gioco e ha già notato qualche dama che potrebbe piacergli.

Mentre nella puntata di Uomini e donne succedeva tutto questo, Ida Platano ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui ha solo scosso la testa in segno di non approvazione. E in sottofondo ha messo la canzone di Ultimo “Ti dedico il silenzio”.

Insomma, a quanto pare l’ex dama non è per niente d’accordo con le parole di Riccardo. E probabilmente non ha nemmeno più intenzione di tornare sull’argomento. Quindi è possibilissimo che non la rivedremo nemmeno nel parterre femminile di Uomini e donne o comunque ospite per replicare.

Ma questo “scontro” a distanza ha un precedente e cioè le dichiarazioni sia di Ida Platano che di Riccardo Guarnieri al magazine del programma. E le loro parole sono decisamente contrastanti…