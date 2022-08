Uomini e donne, Ida Platano finisce in ospedale: cosa è successo e come sta

1 Ida Platano in ospedale

Come chi la segue saprà, Ida Platano, nota dama di Uomini e donne, è molto social. Ogni mattina dà il buongiorno ai suoi follower, li aggiorna su quello che fa e condivide con post e storie Instagram molti momenti della sua vita. Per questo tanti suoi fan si erano preoccupati non vedendo suoi aggiornamenti. Cosa le è successo? Perché è sparita improssivamente?

La risposta alle domande è arrivata ieri sera quando la dama bresciana ha pubblicato nelle storie sul suo profilo Instagram un foto mentre si trovava in ospedale. La foto, infatti, ritraeva il polso e la mano con il braccialetto del pronto soccorso. Questo aggiornamento è arrivato probabilmente perché molti le hanno chiesto che fine avesse fatto.

Sulla foto ha scritto: “Ciao belli miei. Volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene…passerà. Tornerò presto, un abbraccio.” Una foto e una frase che hanno fatto preoccupare ancora di più i suoi sostenitori che di conseguenza l’hanno riempita di domande.

Cosa è successo ad una delle protagoniste di Uomini e donne? Perché è finita in ospedale? Come sta ora e cosa ha avuto di preciso? Alcune di queste domande hanno avuto risposto proprio da Ida Platano. Ecco cosa ha raccontato…