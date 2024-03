Beatrice si toglie qualche sassolino dalla scarpa su Cesara ma la regia toglie l’audio (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 10 Marzo 2024

Grande Fratello

In veranda durante una conversazione con Paolo Masella e Letizia Petris, Beatrice Luzzi ha espresso i suoi dubbi e perplessità. Non si spiega come mai in questi mesi di GF l’opinionista Cesara Buonamici non abbia mai speso delle parole di supporto per lei. E non è la prima volta che l’attrice lo fa presente.

Beatrice Luzzi

Prosegue il cammino nella Casa del Grande Fratello per i concorrenti del reality show. Beatrice Luzzi è ormai in finale, scelta decretata dal pubblico e domani si scoprirà chi sarà a raggiungerla. In attesa della puntata, l’attrice ha avuto modo di commentare in compagnia di Paolo Masella e Letizia Petris, alcune dinamiche vissute in puntata.

Ciò che non si spiega Beatrice Luzzi è come, a detta sua, Cesara Buonamici non si sia mai messa nei suoi panni e abbia mai preso le sue parti nel momento opportuno, ma piuttosto fatto delle critiche e supportato gli altri concorrenti. Nel mentre che la gieffina faceva riferimento proprio a questi momenti, la regia ha cambiato inquadratura e rimosso l’audio. Tant’è che infatti non abbiamo più avuto modo di sentire il seguito del discorso fatto:

“La cosa che mi ha fatto impressione è che non sia stata ripresa in studio. Nonostante io l’appello l’abbia fatto lì per lì. Una Cesara…”, ha detto Beatrice Luzzi mentre Letizia Petris e Paolo Masella hanno ascoltato il suo discorso.

Beatrice non sopporta cesara e sinceramente idem #GrandeFratello pic.twitter.com/pRnFJZRipL — nonènemmenodivertente (@Nonsopiukisono) March 9, 2024

Spesso in puntata Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici si sono ritrovate ad avere dei confronti, ma difficilmente si sono trovate sulla stessa linea, anzi. Il più delle volte sono state in disaccordo e proprio l’attrice l’ha spesso fatto notare in puntata.

Magari domani in puntata ci sarà modo di parlarne e, chissà, di chiarire tra la concorrente e l’opinionista. D’altronde il Grande Fratello è pur sempre un reality show ed è giusto potersi spiegare e risolvere le incomprensioni e divergenze avute.