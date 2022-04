1 Ignazio Moser ha tradito Cecilia?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno iniziato a frequentarsi dopo essersi conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip qualche anno fa. Da allora sono stati inseparabile. In queste ore, però, si è alzato un polverone a causa di alcune accuse lanciate verso lo sportivo. Secondo alcuni rumor, infatti, Ignazio avrebbe tradito più volte nel corso del tempo la fidanzata. Cosa c’è di vero in tutto questo?

Come riporta anche il sito Blogtivvu, a dare questa indiscrezione ci ha pensato Alessandro Rosica, conosciuto sul web come “Investigatore Social“. Il tutto sarebbe successo domenica sera insieme a una donna non famosa che, a dire di Rosica, sarebbe sposata e con figli:

Ignazio Moser ci ricasca e domenica sera avrebbe passato la serata con una donna non famosa tradendo così Cecilia per l’ennesima volta. Non mi sento di citare questa donna siccome è sposata e con figli. Ho tutto documentato. Ignazio chiedi solo scusa a Cecilia perché non se lo merita, nessuna donna merita tutto ciò. A questo punto inizierà un inevitabile crisi???

Vedremo nei prossimi giorni se queste notizie verranno confermate oppure smentite. Nessuno dei due diretti interessati, per il momento, ha commentato queste indiscrezioni. I due, ad ogni modo, sembrano piuttosto tranquilli. Giovedì sera, infatti, prima che Ignazio iniziasse il suo appuntamento con Isola Party, Cecilia ha pubblicato una foto in cui è sdraiata accanto al fidanzato.

Questo segnale potrebbe far tacere il gossip una volta per tutte. Per il momento questo è quanto. In caso di ulteriori aggiornamenti, in bene o in male, non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo, poco tempo fa, Cecilia Rodriguez aveva preso le difese della sorella Belen, molto criticata per il suo rapporto con gli uomini. Prima ancora, inoltre, che venisse reso ufficiale il riavvicinamento con De Martino aveva parlato anche del ballerino…