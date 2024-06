NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Giugno 2024

In queste ore è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web e che coinvolge Ignazio Moser. Inaspettatamente infatti l’ex ciclista è finito nelle storie Instagram di Joe Jonas.

Ignazio Moser nelle storie di Joe Jonas

Manca ormai sempre meno alle nozze di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Come ormai è ben noto, il prossimo 30 giugno la coppia si unirà finalmente in matrimonio e tutto inizia a essere pronto per questo grande giorno. La cerimonia si svolgerà in Toscana alla presenza di familiari e amici e di certo le nozze verranno anche testimoniate sui social. In questi giorni intanto sia Ignazio che Cecilia sono partiti per i rispettivi addio al celibato e al nubilato e durante queste mini vacanze non sono mancate le risate.

Nelle ultime ore intanto è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato e che ha attirato l’attenzione del web. Moser e la Rodriguez, in attesa del matrimonio, si sono concessi un’ultima fuga romantica e hanno così trascorso qualche giorno in relax ad Atene. Proprio in Grecia, nello stesso resort della coppia, si trovava anche Joe Jonas. A un tratto la celebre pop star ha condiviso tramite le sue storie Instagram un breve filmato, nel quale a sorpresa compare proprio Ignazio! Ma non solo. Il cantante ha anche menzionato l’ex ciclista e ovviamente il video ha fatto in breve il giro del web.

Nel mentre pochi giorni fa Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospiti a Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan. A un tratto però l’influencer ha fatto una rivelazione inedita sulla sua famiglia e ha così affermato:

“Mi sto occupando dell’organizzazione delle nozze. È molto difficile, ma sono le persone a essere difficili, fanno mille domande e io non so cosa rispondere. Mi chiedono se le spese per arrivare al matrimonio sono a carico nostro. Non mi sembra una domanda giusta. O mi chiedono come venire vestiti. Infatti mio papà mi ha detto di non sposarmi per questo. Ma non l’ho ascoltato. Anche mia mamma me l’ha detto, anche se amano Ignazio”.