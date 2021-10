1 L’incontro tra Francesco Monte e Ignazio Moser

La storia d’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez procede nel migliore dei modi. La showgirl argentina ha ormai dimenticato la relazione con Francesco Monte, quando era ancora nella Casa del GF Vip e l’ha lasciato proprio per il suo attuale fidanzato. Eppure i tre continuano a far parlare. A rivelare un gossip che li riguarda è Gabriele Parpiglia durante la puntata di Casa Chi nello spazio “Le chicche di Parpiglia”.

Il giornalista ha fatto sapere che, attraverso Francesco Monte, è venuto a conoscenza di un incontro che si è verificato nei giorni scorsi tra il pugliese e Ignazio Moser. Sempre Parpiglia nello spazio dedicato a questa succulenta news ha raccontato anche quella che sarebbe stata la reazione di Cecilia Rodriguez. Ecco quanto raccolto da Isa & Chia a riguardo:

«Ho saputo per bocca di una fonte primaria ovvero Francesco Monte che i due si sono incontrati. È stato Ignazio a sciogliere il ghiaccio con Francesco.

Dapprima si sono parlati, Francesco ha detto ad Ignazio “Non ce l’ho con te, è tutto ok”. Da quel momento pare che abbiano fatto serata insieme e c’era anche Cecilia presente e Ignazio e Monte hanno parlato tutta la sera con Cecilia in disparte». (QUI IL VIDEO)

Questo quanto raccontato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi riguardo il fatidico incontro tra Francesco Monte e Ignazio Moser, con la presenza di Cecilia Rodriguez. Al momento nessuno dei tre ha rilasciato dichiarazioni a riguardo. Ma i due fidanzati nei giorni scorsi a TV Sorrisi e Canzoni hanno avuto modo di parlare delle loro precedenti relazioni, presentando poi Ex on the Beach, programma che li vedrà protagonisti come conduttori..