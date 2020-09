E dopo il retroscena sulla lite avvenuta in Sardegna tra Ignazio e Cecilia, ora spunta un altro pettegolezzo che vede protagonista il bel Moser. Sebbene la crisi tra Nacho e Chechu per alcuni sia abbondantemente superata, la coppia continua ad essere nell’occhio del ciclone.

Smentito il flirt con Anna Safroncik, anche lei fidanzatissima, adesso a parlare è Caterina Bernal. La sexy chef tra le pagine di Chi ha raccontato di aver conosciuto Ignazio Moser in Sardegna e cosa è successo tra loro. A riportare tutto fedelmente è il sito di Isa & Chia. Ecco quanto emerso:

«Non sapevo nemmeno chi fosse Ignacio . So che eravamo in Sardegna, precisamente al “Phi Beach” e da lì è iniziata la nostra breve frequentazione. Ignazio era con un’altra ragazza nel tavolo di fronte al mio. Parlava con lei, che aveva conosciuto lì, ma guardava me. Poi un amico in comune di entrambi, Nicola , mi ha detto che lui voleva conoscermi. Io ho pensato: “ma non è serio un ragazzo che parla con un’altra e fissa me“. Pochi secondi e me lo sono trovato al tavolo».

Ha rivelato Caterina Bernal, parlando di Ignazio Moser. E ancora:

«Ci siamo presentati e io gli ho detto che sono argentina, lui allora ha iniziato a parlare nella mia stessa lingua e mi ha raccontato che era single, poi abbiamo bevuto e ballato un po’, fino a quando non ci siamo scambiati i contatti. E’ stato tutto veloce e strano. Lui mi ha chiesto il contatto Instagram, ma il mio telefono era lontano, lo avevo lasciato in un punto per caricarlo, allora il nostro amico comune lo ha recuperato e me lo ha portato. Da quel momento abbiamo iniziato a seguirci su Instagram. Il passo successivo è stato a scrivermi in privato per scambiarci i numeri di telefono e così abbiamo fatto. Io non sono una ragazza da una sera e via, sia chiaro».