1 Con un post su Instagram, Anna Safroncik interviene e replica al gossip che la vedrebbe vicina a Ignazio Moser

Nonostante la verità sulla crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sia già venuta a galla, secondo alcuni ci sono ancora troppi nodi irrisolti e non solo a causa della lontananza tra i due (lui attualmente è in Sardegna). A dare ulteriore adito al tutto è il gossip balzato nelle scorse ore che ha infiammato non di poco il web e che ha visto protagonisti l’ex gieffino e l’attrice Anna Safroncik.

Il settimanale Oggi, in un articolo a cura di Alberto Dandolo, ha infatti diffuso la notizia dove si parla di Ignazio Moser sia stato pizzicato al Billionaire in atteggiamenti intimi con l’interprete di Aurora ne Le Tre Rose di Eva. Peccato però che il pettegolezzo abbia avuto vita breve nel momento in cui 361 magazine ha raccolto ha indagato a fondo raccogliendo le smentite dei presenti.

Fonti vicine infatti hanno fatto sapere che Ignazio Moser abbia trascorso una serata in compagnia di amici (tra cui Andrea Damante) e colleghi nel noto locale dell’imprenditore Fabio Briatore. Tra loro era presente anche Anna Safroncik e altri volti noti del piccolo schermo. Ecco il perché quindi delle storie Instagram simili.

Da sempre molto riservata, Anna Safroncik stavolta non è riuscita proprio a far finta di nulla e con un post su Instagram ha deciso di rilasciare la sua replica e raccontare quindi quella che è la sua verità:

«L’eleganza non è solo un fattore estetico… La classe risiede nel rimanere al di sopra delle stupide provocazioni e di meschini gossip. Ma quando è troppo è troppo!»

Ha esordito Anna Safroncik, che ha poi precisato, senza girarci troppo intorno:

«Cedo di un solo passo sulla mia riservatezza per togliervi ogni dubbio: sono in vacanza con il mio ragazzo!! Non possiedo il dono dell’ubiquità.. Quindi attenti alle fake news!! Baci a tutti quelli che mi vogliono bene. Buon ferragosto»

Con queste parole Anna Safroncik ha di fatto smentito categoricamente quel che si dice sul suo conto. Intanto nelle scorse ore sulla questione è sbottato anche Ignazio Moser. Andiamo a rileggere le sue parole…