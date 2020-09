La quiete dopo la tempesta. È questo ciò che emerge dagli ultimi gossip sulla chiacchierata coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. È ormai cosa nota a tutti la crisi attraversata dall’imprenditore e la showgirl argentina. In queste settimane sono stati svelati retroscena, spuntati presunti flirt (da Anna Safroncik a Diletta Leotta) poi smentiti dallo stesso Ignazio, apostrofato ‘single’ dal suo amico Andrea Damante nel corso di una serata in Sardegna. E non sono mancate frecciatine da parte di Cecilia indirizzate (forse) al bel Moser, almeno questo è ciò che hanno avvertito i fan della coppia.

Adesso però Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia, vogliono voltare pagina insieme, lasciandosi così alle spalle i pettegolezzi che tanto hanno fatto parlare nel corso di questa estate anomala. A rivelare l’indiscrezione sono gli amici di Dagospia, che parlano di un più che possibile ritorno di fiamma per loro:

“Potevano due celebrità del calibro di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non riservarci un colpo di scena in questa virulenta fine estate? Dopo litigi, tira e molla continui e addii definitivi, la coppia più trucida del Just Cavalli di Porto Cervo sta per ricomporsi. Resta una domanda: perché Ignazio (ormai sosia ufficiale di Brumotti) non è ancora rientrato dal Portogallo?”